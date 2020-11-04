المدارس الخاصة في أبوظبي تستقبل طلبتها يناير المقبل

المصدر: (دبي - البيان)

أكد المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي في تدوين عبر حسابه الرسمي «تويتر»، أن لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في أبوظبي، اعتمدت بالتعاون مع دائرة التعليم والمعرفة، استقبال طلاب جميع المراحل الدراسية في المدارس الخاصة في أبوظبي، ابتداءً من يناير 2021 وبالتزامن مع بداية الفصل الثاني من العام الدراسي. وأوضح المكتب أن دائرة التعليم والمعرفة ستقوم بالتنسيق مع جميع المدارس الخاصة ودعمها في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية الضرورية للحفاظ على صحة وسلامة الطلبة والكادر التعليمي والإداري.

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