جامعة الإمارات تكرّم الفائزين في «جائزة صناع المستقبل»

المصدر: العين – داوود محمد

أكد معالي زكي أنور نسيبة، وزير دولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات أن الإنجازات التي حققتها جائزة صناع المستقبل، شكلت نقطة تحول كبيرة في الحياة العلمية والعملية للطلبة من جامعة الإمارات العربية المتحدة وكليات التقنية العليا وجامعة خليفة، لافتاً إلى أن الجائزة أسهمت في تمكين شباب الجامعات من ريادة المستقبل.

جاء ذلك في الحفل الذي أقامته الجامعة عن بعد لتكريم الطلبة الفائزين بجائزة صناع المستقبل في دورتها الثانية لعام 2020 والذي أقيم تحت رعاية وحضور معالي زكي نسيبة – وزير دولة – الرئيس الأعلى للجامعة.

وقال معاليه: نؤكد دعمنا وتسخير كافة الإمكانات للمضي والتقدم في هذه الجائزة لتمكين شبابنا من ريادة المستقبل والإسهام في صناعة مستقبل أكثر إشراقاً لدولة الإمارات وإيماناً من جامعة الإمارات بأهمية دور الطلبة والشباب وتوظيف طاقاتهم وإبداعاتهم وتمكينهم في جميع المجالات والعمل على تنميتها باعتبارهم القوة المحركة للتقدم في كثير من المجالات العلمية والاجتماعية والثقافية وانسجاماً مع مستهدفات الأجندة الوطنية لدولة الإمارات.

جلسة

وتضمن الحفل جلسة ملهمة مع شخصيات قيادية مؤثرة تحدث فيها: معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومعالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد وكان لها الأثر الكبير في نفوس الطلبة وشحذت من هممهم.

وحصل الطالب عبدالرحمن العلي من كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية على جائزة الطالب المثابر، بينما حصل الطالب عمر معمر علي من كلية الهندسة على جائزة الطالب الفعال، كما حصلت الطالبة ريم عبدالفتاح من كلية العلوم على جائزة الطالب المتميز المستجد، وحاز كل من الطالب عبدالعزيز علي من كلية الهندسة بجامعة خليفة والطالبة مريم حمود من كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة الإمارات، والطالبة نورهان عبدالفتاح من كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة الإمارات جائزة الطالب المتميز أكاديمياً، وفازت الطالبة ريم الهاشمي من كلية الهندسة بجامعة خليفة بجائزة «الطالب المبدع الرياضي»، وفاز الطالب أنس عبدالكريم من كلية الهندسة بجامعة الإمارات بجائزة «الطالب المبدع المبتكر»، وفاز الطالب عبدالله الهاجري من كلية العلوم بجامعة الإمارات بجائزة «الطالب الملهم من أصحاب الهمم».

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