«الصحة» تنظم اليوم جلسة افتراضية لتصميم الخمسين مع الطلبة ومجلس الإمارات للشباب

المصدر: دبي - البيان

تنظم وزارة الصحة ووقاية المجتمع جلسة افتراضية مع طلبة الجامعات ومجلس الإمارات للشباب والمدارس تلبية لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» بتعزيز المشاركة المجتمعية في مشروع تصميم الخمسين عاماً القادمة لدولة الإمارات بإشراف اللجنة العليا لعام الاستعداد للخمسين التي يرأسها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

وتتناول الجلسة الافتراضية التي تعقد اليوم بحضور معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وعدد من قيادات الوزارة عدة مواضيع حيوية من أهمها ترسيخ السلوك الصحي في المجتمع وتعزيز منظومة وقائية وعلاجية تعتمد الخدمات الصحية الذكية والانتقال إلى نموذج الرعاية الصحية الشخصي المعتمد على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة لتحقيق ريادة الإمارات في المجال الصحي.

حرص

وأكد معالي عبد الرحمن بن محمد العويس حرص دولة الإمارات على إشراك طلبة الجامعات والشباب وطلبة المدارس في مشروع تصميم الخمسين عاما القادمة في مسار الصحة ضمن محور المجتمع لما يمثلونه من طاقة واعدة للوطن وتطلعات مستقبلية تلقى اهتماماً وتقديراً واسعاً من القيادة الرشيدة وتثق بدورهم في تعزيز الابتكار وصناعة المستقبل ومواصلة مسيرة الإنجازات التي حققتها الدولة من خلال إثراء خطة الاستعداد للخمسين في القطاع الصحي بأفكارهم الإبداعية وإشراكهم بالخطط المستقبلية للدولة وتحديد التحديات وتوسيع المعرفة لتلبية توقعات وطموحات القيادة والمجتمع ورسم ملامح المستقبل الأفضل لدولة الإمارات. و أشار معاليه إلى أهمية عقد الجلسة الافتراضية مع فئة طلبة الجامعات ومجلس الإمارات للشباب والمدارس ضمن أجندة عام الاستعداد للخمسين الذي يمثل محطة فارقة مفصلية وخارطة طريق لمئوية الإمارات 2071.

تطوير

تستهدف مبادرات تصميم الخمسين التي تعمل عليها لجنة الاستعداد للخمسين مع مختلف الجهات إشراك مختلف أفراد المجتمع في مرحلة تطوير خطة الاستعداد للخمسين عاماً المقبلة لإثراء الخطة التنموية الشاملة بأفكار جديدة ومعرفة التحديات التي تواجهها فئات المجتمع وتوسيع نطاق المعرفة الحكومية بما يضمن تلبية توقعات الأفراد للمستقبل.

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