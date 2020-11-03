إطلاق مبادرة مجتمع تجربتي الطلابي الأول في العين

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

أطلق مجلس 4 نطاق 6 بوزارة التربية والتعليم مبادرة مجتمع تجربتي الطلابي الأول، كأول مشروع ناجح للقيادة الطلابية، وترتكز المبادرة على محور أساسي من محاور مئوية الإمارات 2071 والتي تقوم على تحقيق تعليم للمستقبل وتكوين علوم منفتحة على تجارب الدول المتقدمة، وتشجيع الطلاب والطالبات على البحث والاكتشاف والتعلم.

وتتضمن المبادرة تنظيم الورش والمعارض والملتقيات الطلابية الإيجابية والهادفة، إلى جانب تولي تبادل الخبرات والتجارب الطلابية، ومناقشة التجارب العربية والعالمية الناجحة.

وتم إطلاق المبادرة بافتتاح افتراضي حضره صالح الجحوشي المدير الأول لنطاق 6 بالوزارة، وشيخة الشامسي المدير الأول أيضا في الوزارة، وآمنة البلوشي مديرة مدرسة النعيم للتعليم الثانوي، ورانيا محمد حسن معلمة اللغة العربية بالمدرسة وصاحبة فكرة المبادرة. وقامت طالبات مدرسة النعيم فئة طالبات القيادة الطلابية من خلال اللقاء الافتراضي بتقديم عروض ثرية، وضحن فيها فكرة المبادرة والهدف منها.

وتم تسليم القيادة لطالبات القيادة الطلابية في مجتمع تجربتي الطلابي من خلال إلقائهن لقسم المجتمع.

كما عقدت جلسة حوارية أدارها وأثراها الفنان الإماراتي المسرحي عبدالله صالح، والدكتور شافع النيادي خبير التنمية البشرية، والدكتورة عائشة الشامسي رئيس التعليم الأساسي بجامعة الإمارات، وحضور تجاوز الخمسمائة وذلك من أعضاء الهيئة الإدارية والتعليمية والطلاب من مختلف أنحاء الدولة. وتم التأكيد على أهمية المبادرة التي من شأنها أن تشجع على التعلم ونشر المعرفة وعلى تطوير مهارات التفكير لدى الطلاب، وتشجيعهم في الوقت ذاته على أن يكونوا شخصيات قيادية وواعية.

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