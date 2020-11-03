إمارات ضمن الأفضل عالمياً بإعداد تلاميذ المدارس للمستقبل

المصدر: (دبي- سيد صالح)

ذكر المنتدى الاقتصادي العالمي أن الإمارات ضمن أفضل الدول على مستوى العالم في إعداد تلاميذ المدارس للمستقبل، ومنحهم تعليماً يُركز بالأساس على تدريبهم لشغل الوظائف المستقبلية، وتزويدهم بالمهارات المناسبة لهذه الوظائف. ونشر المنتدى تقريراً حديثاً على موقعه الشبكي عن أفضل اقتصادات العالم التي تُعَلّم التلاميذ كيفية الاستعداد للمستقبل، خاصةً فيما يتعلق بالعمل وشغل الوظائف المستقبلية.

وأكد التقرير أن الإمارات تُعَدُ من بين أفضل دول العالم في هذا الشأن. واستند التقرير إلى النتائج التي حققها تلاميذ المدارس في الإمارات خلال السنوات الأخيرة في الاختبارات السنوية ضمن البرنامج الدولي لتقييم الطلبة، والمعروف اختصاراً باسم «بيسا»، الذي يخضع لإشراف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ويُعَدُ بمثابة المعيار الرئيسي المُعتَرَف به على مستوى العالم لقياس جودة الأنظمة التعليمية في البلدان المختلفة.

وأوضح المنتدى أن نتائج «بيسا» خلال السنوات الأخيرة أظهرت تميّز تلاميذ المدارس في مرحلة التعليم الثانوي في الإمارات في عدة مجالات بين أترابهم على مستوى العالم. وأفاد التقرير بأن الوعي بالقضايا العالمية يُعَدُ من أبرز المجالات التي تفوّق فيها تلاميذ الإمارات.

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