علاج «الإصبع الزنادي» في 5 دقائق بمستشفى الجامعة

المصدر: الشارقة - البيان

كشف مستشفى الجامعة بالشارقة عن التقنية المتطورة المعروفة باسم «هاكي نايف» (HAKI Knife)، والتي تعتبر مثالية لإجراء جراحة طفيفة التوغُّل تستغرق بين 5 و10 دقائق لمعالجة التهاب غمد الوتر المضيق المعروف بـ«الإصبع الزنادي»، وهو حالة مؤلمة للغاية تنتج عن حدوث تضيق في قنوات الأوتار المسؤولة عن ثني وبسط الإصبع، وهو ما يجعل غمد الإصبع المصاب ملتهباً ويتخذ وضعاً منحنياً، ويمكن للإصبع المصاب أن ينبسط في حركة مفاجئة تشبه سحب زناد البندقية، ومن هنا جاءت تسميته «الإصبع الزنادي».

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