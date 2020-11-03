باحثون من جامعة خليفة يطوّرون كمامات طبية

المصدر: أبوظبي - البيان

كشفت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا أمس عن قيام فريق بحثي من مركز أبحاث وابتكار الطيران في الجامعة بتصميم كمامة طبية بالاستعانة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد والتي يمكن استخدامها أكثر من مرة كبديل عن كمامات «إن - 95» التقليدية.

ويقوم الفريق البحثي في جامعة خليفة في الوقت الحالي بتطوير التصميم من نواح عدة تشمل درجة التنقية والشكل الهندسي ومرونته ومدى ملاءمته للوجه ونوع المادة المستخدمة في صنعه والتي يشترط فعاليتها في التطبيقات الطبية حيث تم تطوير الكمامة بالاستعانة بمكونات تم اختبار فعاليتها طبياً.

وانتهى الباحثون من طباعة نموذج أولي للكمامة وعند إتمام عملية تطويرها بالشكل الكامل سيتم فحصها للتأكد من فعالية أدائها قبيل اعتمادها.

ركائز

وقال الدكتور عارف سلطان الحمادي نائب الرئيس التنفيذي لجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا «تمثل البحوث التي تخدم المجتمع بشكل أساسي إحدى الركائز الهامة لاستراتيجية جامعة خليفة الأمر الذي يجعلنا حريصين على تسخير إمكانات الجامعة في سبيل دعم عملية البحث والتطوير في هذا المجال».

وأشار إلى أنه من خلال العمل البحثي الذي يتم إجراؤه في مركز أبحاث وابتكار الطيران سنكون قادرين على تقديم أفضل الحلول لمواجهة الجائحة وحماية خط الدفاع الأول.

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