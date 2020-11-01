التسجيل إلكتروني بجامعة محمد الخامس أبوظبي حتى 12 نوفمبر الجاري

المصدر: أبوظبي-وام

أعلنت جامعة محمد الخامس أبوظبي تلقي طلبات التسجيل الإلكتروني للفصل الدراسي الثاني من العام الأكاديمي 2020 - 2021 حتى 12 نوفمبر الجاري.

وأكد الدكتور خالد اليبهوني الظاهري مدير الجامعة أن الجامعة تتلقى طلبات التقديم إلكترونياً من الطلبة المواطنين وأبناء المواطنات المستوفين لشروط القبول، مشيراً إلى أن تطبيق هذه الآلية يأتي من منطلق حرص الجامعة على تيسير إجراءات القبول، بما يتماشى مع التحول الرقمي في جميع المعاملات.

وأشار إلى أن البرامج الأكاديمية، التي تقدمها الجامعة تشمل برنامج البكالوريوس في اللغة العربية وآدابها، وبرنامج البكالوريوس في الدراسات الإسلامية بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا.

وتتمثل شروط القبول في برامج البكالوريوس في الحصول على معدل لا يقل عن 75 في المائة في الثانوية العامة والنجاح في المقابلة الشخصية، التي تتضمن اختباراً شفهياً واختباراً في تحديد المستوى.

ويكون قبول الطالب النهائي عند نهاية الفصل الدراسي الأول مشروطاً بحصوله على علامة لا تقل عن «2.00» في المعدل الفصلي ودرجة لا تقل عن 1000 نقطه في اختبار الإمارات القياسي الإمسات في اللغة العربية، و1000 نقطة في اختبار الإمارات القياسي الإمسات في اللغة الإنجليزية.

وتشمل شروط القبول ببرنامج الماجستير الحصول على تقدير جيد جداً فما فوق في البكالوريوس، وأن تكون شهادة البكالوريوس صادرة من جامعة معترف بها في موضوع يؤهله للدراسة المختصة التي تقدم للالتحاق بها، وأن يجتاز امتحاناً كتابياً ومقابلة شخصية أمام اللجنة العلمية.

ويشترط في قبول الطالب نهائياً عند نهاية الفصل الدراسي الأول حصوله على علامة لا تقل عن 3.00 في المعدل الفصلي ودرجة لا تقل عن 1250 نقطة في اختبار الإمارات القياسي الإمسات في اللغة العربية، و1250 نقطة في اختبار الإمارات القياسي الإمسات في اللغة الإنجليزية.

وتتمثل شروط القبول في برنامج الدكتوراه أن يكون الطالب حاصلاً على درجة الماجستير بتقدير جيد جداً فما فوق، وأن تكون شهادة الماجستير صادرة من جامعة معترف بها، وفي موضوع يؤهله للدراسة المختصة، التي تقدم للالتحاق بها وأن يجتاز امتحاناً كتابياً ومقابلة شخصية أمام اللجنة العلمية.

ويشترط في قبول الطالب نهائياً عند نهاية الفصل الدراسي الأول الحصول على علامة لا تقل عن 3.00 في المعدل الفصلي وعلى درجة لا تقل عن 1250 نقطه في اختبار الإمارات القياسي الإمسات في اللغة العربية و1250 نقطة في اختبار الإمارات القياسي الإمسات في اللغة الإنجليزية.

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