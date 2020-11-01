«التربية» تنظم ورشة للطلبة ضمن مبادرة 50x50

المصدر: دبي-البيان

نظمت وزارة التربية والتعليم ورشة عمل ضمن مبادرة 50x50 التي تستهدف إشراك طلبة المدارس في مشروع تصميم الخمسين عاماً القادمة الذي أطلقه مؤخراً صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله.

وشارك بالورشة 50 طالباً وطالبة من طلبة مجمع زايد التعليمي في الشارقة وناقشت الورشة محور «الاستدامة ومستقبل البيئة»، وتأتي الورشة في إطار سلسلة ورش تعتزم الوزارة تنظيمها لطلبة المدارس ليسهموا وبفاعلية في مشروع تصميم الخمسين عاماً القادمة من خلال تعرفهم على الأولويات الوطنية المرتبطة بالعديد من القطاعات الحيوية في الدولة.

واستقطبت الورشة 50 فكرة إبداعية من الطلبة المشاركين فيها حيث بحثوا أفضل الأفكار والمقترحات التي من شأنها إحداث الأثر المطلوب في مجال «الاستدامة ومستقبل البيئة» ومن المقرر تنظيم عدد آخر من الورش حول ذات المحور في عدد من المدارس والمجمعات التعليمية بحيث يفسح المجال للمزيد من الطلبة لتقديم أفكارهم ومناقشتها وتطويرها بما يخدم المحور محل النقاش.

أفكار

وقدم الطلبة خلال مشاركتهم بالورشة مجموعة من الأفكار الريادية التي يمكن تطبيقها على المستوى الفردي والجماعي وعلى مستوى التخطيط الحكومي لاستدامة البيئة وتنوعت ما بين تقديم حلول عملية لعدد من الممارسات السلبية الضارة بالبيئة وتوجيه الاستثمار في الطاقة المتجددة والنظيفة والتوسع في مشاريع إعادة التدوير على مستوى الدولة وتغيير نمط استهلاك الطاقة على مستوى الأفراد والمؤسسات وتحفيز الأفراد والمؤسسات للمساهمة في إنتاج الطاقة من خلال توزيع أجهزة قادرة على تحويل الطاقة الحركية إلى طاقة كهربائية .

وعي

وأشادت حصة الزريهي مديرة مجمع زايد التعليمي في السيوح بمستوى الأفكار التي قدمها الطلبة في الورشة التفاعلية التي عكست بدورها مستوى متقدماً من الوعي والإدراك اللذين يتحلى بهما الطلبة مثمنة كذلك حرص القيادة الرشيدة على إشراك الطلبة في هذا الحراك الوطني البناء إلى جانب إيمانها المطلق بقدرة الأجيال القادمة على صناعة مستقبلها والمضي قدماً في استدامة نهضة الدولة في مختلف القطاعات.

فرصة

تتيح مبادرة 50x50 الفرصة لطلبة المدارس ليشاركوا في مجمل الجهود الوطنية المبذولة لتطوير الخطة التنموية الشاملة للخمسين عاماً القادمة حيث تم تحديد أربعة محاور ضمن المبادرة لطلبة المدارس وهي أسلوب الحياة في المستقبل والاستدامة ومستقبل البيئة ومستقبل القيم الإماراتية والوظائف والمواهب في المستقبل وصممت تلك المحاور بما ينسجم مع الرؤية التعليمية والتربوية لوزارة التربية.

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