جامعة الإمارات الخامسة ضمن الأفضل في المنطقة

المصدر: أبوظبي - وام والبيان

احتلت جامعة الإمارات العربية المتحدة المركز الخامس ضمن أفضل الجامعات في المنطقة في تصنيف (كيو إس) العالمي للجامعات العربية، أمس، وتضمن التصنيف 160 مؤسسة من 17 دولة في جميع أنحاء المنطقة و14 مؤسسة إماراتية. وبحسب تصنيف الكيو إس، فإن جامعة الإمارات العربية المتحدة تحتل المركز الخامس إقليمياً للسنة الرابعة على التوالي. ويأتي هذا الإنجاز الذي حصلت عليه جامعة الإمارات كواحدة من الجامعات الرائدة في المنطقة العربية، ليثبت بأن جامعة الإمارات العربية المتحدة تعمل باستمرار على توفير بيئة تعليمية عالمية المستوى لطلبتها، جنباً إلى جنب مع زيادة المشاركة في البحث الدولي، مما انعكس في تصنيف (كيو إس) للجامعات العربية باعتبار أن جامعة الإمارات «جامعة المستقبل» مؤسسة التعليم العالي الرائدة في الدولة، والتي تدعم جهود الحكومة الرشيدة استعداداً للخمسين عاماً القادمة.

ووفق تقرير الكيو إس فقد تعزز أداء جامعة الإمارات العربية المتحدة من خلال تحقيق مكتسبات في السمعة بين الأكاديميين وجهات العمل في المنطقة والحضور الدولي المتزايد والخبرات المتميزة لأعضاء هيئة التدريس، حيث احتلت الجامعة المرتبة الأولى في المنطقة من حيث نسبة حملة درجة الدكتوراه بين أعضاء هيئة التدريس، وهو مؤشر قوي على الالتزام بدمج التدريس مع البحث العلمي في جامعة الإمارات العربية المتحدة.

من جهة ثانية ، صنّفت مؤسسة «QS» جامعة عجمان ضمن أفضل 35 مؤسسة تعليم عالٍ في العالم العربي، لتنجح في الصعود عشر درجات، بعد أن كانت في المرتبة 45 في تصنيف العام الماضي.كما تبوأت الجامعة المرتبة الأولى من حيث تعدد جنسيات الطلبة الدارسين بها، والمرتبة الأولى في فئة تنوع جنسيات أعضاء هيئة التدريس على مستوى جامعات العالم العربي.

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