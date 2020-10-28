«دبي العطاء» تطلق منصة إلكترونية لتوفير فرص التعلم في باراغواي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت دبي العطاء، جزء من مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، عن إطلاق برنامج «التعليم والتعلم والابتكار من خلال منصة إلكترونية - إيليت» (ELITE) والذي يهدف إلى توفير التطوير المهني للمعلمين، علاوة على دعم 50000 طالب في جميع أنحاء جمهورية باراغواي من خلال توفير الفرصة لهم للحصول على التعليم السليم. وكانت باراغواي قد تواصلت مع دبي العطاء لاستكشاف فرص الدعم المحتملة لنظام التعليم فيها وأسفرت المناقشات عن تصميم برنامج تعليمي يتماشى مع استراتيجية التعلم الرقمي في باراغواي والهدف الذي حدده المجلس العالمي للهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، والذي تترأسه إيرينا بوكوفا، المديرة العامة السابقة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، ويشارك برئاسة المجلس الدكتور طارق محمد القرق، الرئيس التنفيذي لدبي العطاء.

ويجرى تنفيذ البرنامج البالغة قيمته 11020500 درهم إماراتي (3 ملايين دولار أمريكي)، والذي استغرق قرابة عام ونصف من التباحث والتصميم، بالشراكة مع مؤسسة «باراغواي إيديوكا» حيث يهدف إلى تعزيز التعلم بين الأطفال في المدارس الأساسية والثانوية ودعم التطوير المهني للمعلمين من خلال توفير منصة إلكترونية تعليمية متطورة تعرف باسم «ميتا» (META).

منهجيات

وتم تطوير المنصة وتصميمها لتوفير الموارد والمنهجيات والمجتمعات الإلكترونية لدعم وتعزيز عملية التدريس والتعلم ومع تفشي جائحة كوفيد-19 التي أدت إلى إغلاق المدارس من قبل الحكومة، وإجبار المعلمين على تقديم دروس بشكل افتراضي، إضافة إلى إجبار الطلاب على التعلم عن بُعد، ستؤدي منصة «ميتا» دوراً محورياً في مساعدة الطلاب المحرومين على التغلب على الحواجز التي تسبب فيها التباعد الاجتماعي والعزلة الذاتية.

وقال الدكتور طارق محمد القرق:«يمثل البرنامج استراتيجية مهمة لتعزيز فرص الحصول على مهارات القراءة والكتابة والحساب للجميع، ويأتي تماشياً أيضاً مع الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة حول التعليم السليم، لتطوير المهارات التي يحتاجها المعلمون والطلاب في جمهورية باراغواي للنجاح في هذا العالم المتصل والمتغير باستمرار ويسعى هذا البرنامج أيضاً إلى تعزيز المساواة في التعليم من خلال توفير فرص الحصول المجاني والمتاح لمحتوى ميتا الرقمي».

وقال عبدالله ناصر لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، نائب رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة في دولة الإمارات: «نحن فخورون بأن دولة الإمارات أصبحت نموذجاً يحتذى به في وضع الخطط والاستراتيجيات المبتكرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ويعد هذا البرنامج في جمهورية باراغواي، والذي يمثل تعاوناً فعالاً بين دبي العطاء والمجلس العالمي للهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة حول التعليم السليم، أحد الأمثلة الناجحة التي تعكس الجهود العالمية للإمارات في التسريع في عملية تنفيذ أهداف التنمية المستدامة».

تطوير

قالت يوجينيا بيروني، مديرة المنصة الإلكترونية في مؤسسة «باراغواي إيديوكا»: «نعمل على تطوير منصة خاصة بتكنولوجيا التعليم شاملة ومتاحة للجميع، والتي ستوفر محتوى تعليمياً ومنهجيات عالية الجودة باللغات الرسمية لباراغواي وهي الغوارانية والإسبانية. وستوفر المنصة موارد تعزز الوعي بقيمة التكنولوجيا في عملية التعليم والتعلم وستكون هذه المواد التعليمية والابتكارات التربوية الدائمة التي تم تطويرها وفقاً للمناهج الوطنية، متاحة مجاناً على الأجهزة المحمولة وأجهزة الكمبيوتر».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز