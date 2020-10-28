«التربية» تعتمد جداول امتحانات الصفوف من الرابع حتى الثاني عشر

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

اعتمدت وزارة التربية والتعليم أمس، جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجاري 2020 - 2021، لطلبة الصفوف من الرابع وحتى الثاني عشر، في المدارس الحكومية والخاصة المطبقة للمنهاج الوزاري، وحددت الفترة من 19-15 نوفمبر المقبل لتسليم المهام والمشاريع النهائية لمواد المجموعة (ب).

وأعلنت اعتزامها عقد امتحانات هذا الفصل في مقار المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج الوزارة، ابتداءً من يوم 15 نوفمبر المقبل، وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية المعتمدة في ظل الأوضاع الصحية الراهنة، لضمان أمن وصحة وسلامة الطلبة.

ويستهل طلبة الثاني عشر بمسارية العام والمتقدم، سباق الامتحانات بمادة الرياضيات يوم 22 نوفمبر، يليها مادتي اللغة العربية والعلوم الصحية على فترتين بالتوالي يوم 23 نوفمبر، ثم الفيزياء يوم 24 من الشهر ذاته، فاللغة الإنجليزية يوم 25، يليها الكيمياء «المتقدم»، والكيمياء أو الأحياء «العام» يوم 26 من نوفمبر، ثم التربية الإسلامية يوم 7 ديسمبر، ويختتمون السباق بمادة الدراسات الاجتماعية يوم 9 من الشهر ذاته.

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