وزارة التربية: امتحانات الفصل الدراسي الأول في مقار المدارس

المصدر:
  • البيان الإلكتروني
التاريخ:

تعتزم وزارة التربية والتعليم عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول في مقار المدارس ( الحكومية / الخاصة المطبقة لمنهاج الوزارة ) إبتداءً من 15/11/2020 وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية المعتمدة في ظل الأوضاع الصحية الراهنة، لضمان أمن وصحة وسلامة الطلبة.

وأعلت الوزراة جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020/2021 (المدارس الحكومية والمدارس الخاصة المطبقة لمنهاج الوزارة).

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