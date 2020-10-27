وزارة التربية: امتحانات الفصل الدراسي الأول في مقار المدارس

المصدر: البيان الإلكتروني

تعتزم وزارة التربية والتعليم عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول في مقار المدارس ( الحكومية / الخاصة المطبقة لمنهاج الوزارة ) إبتداءً من 15/11/2020 وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية المعتمدة في ظل الأوضاع الصحية الراهنة، لضمان أمن وصحة وسلامة الطلبة.

وأعلت الوزراة جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020/2021 (المدارس الحكومية والمدارس الخاصة المطبقة لمنهاج الوزارة).

#وزارة_التربية_والتعليم: (1) جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020/2021 (المدارس الحكومية والمدارس الخاصة المطبقة لمنهاج الوزارة)#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/inIXEcRepn — صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 27, 2020

#وزارة_التربية_والتعليم: (2)جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020/2021 (المدارس الحكومية والمدارس الخاصة المطبقة لمنهاج الوزارة)#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/s2BPR88svA — صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 27, 2020

#وزارة_التربية_والتعليم: (3) جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020/2021 (المدارس الحكومية والمدارس الخاصة المطبقة لمنهاج الوزارة)#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/XvFIH1bjMG — صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 27, 2020

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