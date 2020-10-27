1011 تفتيشاً على حافلات النقل المدرسي في دبي

المصدر: (دبي - البيان)

نفذت هيئة الطرق والمواصلات بدبي 1011 عملية تفتيشية على نشاط النقل المدرسي في 111 مدرسة على مستوى إمارة دبي، في إطار سعيها الدائم إلى تنظيم ممارسات هذا القطاع والوقوف على مدى التزام المشغلين بالاشتراطات المعمول بها في هذا النشاط وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار «كوفيد 19» خلال نقل الطلبة.

وأوضحت الهيئة أن الحملة تأتي في إطار خطط استراتيجية موضوعة لرصد آلية عمل حافلات النقل المدرسي في إمارة دبي ومدى التزامها بالتشريعات والقوانين المنظمة لعمل هذه الحافلات، موضحة أن عدد العمليات التفتيشية للحملة بلغ 1011 عملية شملت حافلات 111 مدرسة وأسفرت عن تحرير 56 مخالفة تمحور معظمها حول عدم توفر المواصفات والمعايير المتعلقة بسلامة الحافلات وعدم الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة من قِبل الهيئة بشأن مقاعد الطلبة والشكل الداخلي والخارجي للحافلة فيما توزَّع الباقي على عدم تشغيل الذراع الإلكترونية للحافلة أثناء وقوفها وصعود ونزول الطلبة، إلى جانب عدم وجود التصريح في المكان المخصص له وغيرها.

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