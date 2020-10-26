جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية تشارك في معرض «نجاح كونيكت 2020»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية عن مشاركتها في معرض نجاح كونيكت الافتراضي، لاستقطاب الطلبة المهتمين بدراسة الطب والتخصص في المجالات الصحية المختلفة، حيث يوفر المعرض الذي ينطلق غداً وحتى 29 أكتوبر، من الساعة العاشرة صباحاً وحتى العاشرة مساءً، تجربة افتراضية متكاملة للطلبة للتواصل مع الجامعات، واستكشاف أهم فرص التعليم في مختلف أنحاء العالم.

كما ستقدم الجامعة من خلال معرض «نجاح كونيكت» جلستين تفاعليتين للتواصل مع قادة مستقبل الرعاية الصحية، الأولى بعنوان «انضم إلى خط الدفاع الأول» يوم 27 أكتوبر، ويستعرض خلالها كل من الدكتورة رشا بوحميد، الأستاذ المساعد في طب الطوارئ بكلية الطب في الجامعة، وأحمد العوضي، مدير إدارة شؤون الطلبة والتسجيل في الجامعة، الفرص التعليمية في مجال دراسة العلوم الصحية بالجامعة، فيما تقدم نجود عبد العزيز الخلوفي، مدير إدارة الاتصال والعلاقات الخارجية بالجامعة جلسة ثانية بعنوان «تعرف على جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية» يوم 28 أكتوبر.

وتسعى الجامعة لأن تصبح محوراً عالمياً متخصصاً في الأبحاث والتعليم الصحي المبتكر والشامل، حيث تقدم كلية الطب في الجامعة برنامج بكالوريوس الطب والجراحة الذي يوفر للطلبة فرصة التدريب السريري والذي يعتبر أحد أكثر العوامل أهمية في دراسة الطب، مباشرة منذ السنة الأولى من الدراسة.

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