«التربية» ومؤسسة خولة للفن والثقافة تعززان مهارات الطلبة

المصدر: أبوظبي - البيان

أبرمت وزارة التربية والتعليم مذكرة تفاهم مع مؤسسة خولة للفن والثقافة بهدف تعزيز مهارات وقدرات الطلبة في مجالات الفنون والآداب، ووقّع المذكرة من طرف وزارة التربية الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي الوكيل المساعد لقطاع الرعاية والأنشطة، والدكتورة لميس القيسي المدير العام لمؤسسة خولة للفن والثقافة، وتعد المؤسسة التي أسستها الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي رافداً كبيراً لتمكين الموهوبين من المجالات الفنية والأدبية والإبداعية وتطوير مهاراتهم في شتى الفنون.

وتهدف المذكرة إلى التعاون والتنسيق في مجالات الفنون والآداب للمساهمة في تعزيز مهارات الطلبة وتدريبهم في مجالات الفنون والخط العربي، وتشكل هذه المذكرة الإطار لبرنامج التعاون المشترك بين الطرفين الذي سيمتد ليشمل العديد من المجالات .

تطوير

وقالت الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي: إن المذكرة تأتي انسجاماً مع خطط وزارة التربية والتعليم الرامية إلى تطوير الملكات الإبداعية والأدبية والفنية لدى الطلبة، والمضي بها إلى آفاق أوسع من التطوير والتحديث عبر التعاون والتنسيق مع أفضل بيوت الخبرة المتخصصة في هذا المجال.

بدورها أثنت الدكتورة لميس القيسي على جهود وزارة التربية والتعليم، واهتمامها الكبير بتطوير ممكنات الطلبة الأدبية والثقافية، الذي بدوره يخدم الرسالة التربوية لوزارة التربية والتعليم، ويؤكد ريادتها في هذا الجانب، وذلك بالتعاون مع المؤسسات وبيوت الخبرة العريقة.

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