الإمارات الأولى إقليمياً والـ13 عالمياً لـ«الدراسة في الخارج»

المصدر: (دبي - سيد صالح)

صُنِّفَت الإمارات في المركز الأول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والـ13 عالمياً على قائمة «أفضل 20 بلداً في العالم للدراسة في الخارج في 2020»، والتي نشرها أمس موقع «اروديرا كوليدج نيوز» الشبكي الأمريكي المتخصص في شؤون الجامعات.

وأعد الموقع القائمة استناداً إلى عدد من المعايير التي يعتمدها الطلبة في المفاضلة بين الدول التي يختارونها للدراسة الجامعية خارج أوطانهم الأم، ومدى توافر هذه المعايير في كل دولة، ومن أهم هذه المعايير مستوى جودة التعليم في كل دولة، مستوى انتشار الثقافة العامة بين السكان، كُلفَة المعيشة، وكذلك كلفة الدراسة الجامعية.

وذكر الموقع في التقرير المُرفَق بالقائمة أن الإمارات تضم عدداً كبيراً من مؤسسات التعليم العالي المُعتَمَدَة، سواءً كانت عامة أو خاصة

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