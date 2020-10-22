طلبة الهندسة في جامعة أبوظبي يفوزون بجوائز «تطبيقات الفضاء»

المصدر: (أبوظبي- البيان)

أعلنت جامعة أبوظبي عن حصول طلبة كلية الهندسة على المراكز الثلاثة الأولى، في جولة أبوظبي من «تحدي تطبيقات الفضاء» من وكالة «ناسا» للعام 2020، الهاكاثون العالمي الأضخم على الإطلاق لتطوير الحلول المبتكرة للأرض والفضاء.

وشهد التحدي، الذي أقيم تحت شعار «شارك من المنزل مع ناسا»، مشاركة فرق من مختلف أنحاء أبوظبي، حيث حرصوا على إبراز مهاراتهم الإبداعية للفوز في الهاكاثون الافتراضي في غضون 48 ساعة فقط، لتقديم حلول لتحديات معينة باستخدام «بيانات ناسا مفتوحة المصدر».

وقام طلبة كلية الهندسة في جامعة أبوظبي بإبراز قدراتهم المتميزة ووضع حلول مبتكرة للتحديات الحقيقية المطروحة، بما في ذلك طائرة بدون طيار لمراقبة ورصد التغيرات في الحياة الفطرية والتنوع البيولوجي، وآخر لرصد وإطفاء حرائق الحرائق، إضافة إلى خوذة مبتكرة تساعد رواد الفضاء على النوم.

وتم منح جائزة «تحدي تطبيقات الفضاء» من وكالة «ناسا» في أبوظبي، والتي تُعد أيضاً من بين المشاركات، التي تم ترشيحها للنسخة العالمية من التحدي، لطلبة جامعة أبوظبي، الذين ابتكروا طائرة بدون طيار لمراقبة ورصد التنوع البيولوجي والغطاء النباتي باستخدام بيانات «إيكوسترس»، والتفتيش الذاتي للطائرات بدون طيار في الإمارات، لا سيما في غابات أشجار القرم.

وضم الفريق كلاً من طلبة الدراسات العليا الملتحقين ببرامج الهندسة الكهربائية، وهندسة الحاسوب: يزيد عمر الدقير، عبادة محمد حبش، وأسماء إبراهيم المشرخ.

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