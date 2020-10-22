2250 طالباً يتعرّفون على شروط بعثة رئيس الدولة للمتميزين علمياً

المصدر: أبوظبي- وام

نظم «مكتب البعثات الدراسية»، التابع لوزارة شؤون الرئاسة، لقاء تعريفياً افتراضياً، للطلبة المواطنين المتميزين علمياً في الصف الثاني عشر، باستخدام تقنية الاتصال المرئي، حضره أكثر من 2250 طالباً وطالبة من المدارس الحكومية والخاصة، إضافة إلى طلبة معاهد التكنولوجيا التطبيقية في أبوظبي.

ويأتي اللقاء التعريفي، في إطار جهود المكتب لتعريف الطلبة بشروط «بعثة صاحب السمو رئيس الدولة للطلبة المتميزين علمياً»، وبرنامج المنح الداخلية، ومنحة الأرصاد الجوية، إضافة إلى توعية الطلبة بمتطلبات وخطوات التقديم للجامعات العالمية المتميزة داخل الدولة وخارجها، والتحضير للدراسة في تلك الجامعات.

وتضمن اللقاء التعريفي الافتراضي، كلمة ترحيبية، ألقاها محمد سالم الظاهري عضو مجلس إدارة المكتب، أكد خلالها اهتمام القيادة الرشيدة بالعلم والتعليم، والحرص على النهوض به وتعزيز دوره ومكانته، والمتابعة المستمرة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، لمكتب البعثات الدراسية، واهتمام سموه ورعايته للطلبة المتميزين.

ودعا الظاهري، في كلمته، الطلاب، لبذل المزيد من الجهد لتحقيق أعلى الدرجات العلمية، ما يعود بالخير على الوطن ومسيرته التنموية.

رسالة

وتم خلال اللقاء، عرض فيلم وثائقي حول رؤية ورسالة المكتب وإنجازاته وأهدافه، كما قدمت نبذة تعريفية حول البعثات الدراسية المقدمة من المكتب، وأهدافها ومزاياها وشروط الحصول عليها، ومجموعة من النصائح والإرشادات للطلبة، لمساعدتهم في تحقيق التميز الأكاديمي، وحثهم على بذل الجهد المضاعف، من أجل تحقيق الدرجات العليا في امتحان الثانوية العامة، الأمر الذي يسهل حصولهم على هذه البعثة المرموقة.

حضر اللقاء - بتقنية الاتصال المرئي - جمعة الرميثي مدير «مكتب البعثات الدراسية»، إلى جانب ممثلين عن إدارتي البعثات الدراسية «الداخلية» و«الخارجية» بالمكتب، والهيئات التدريسية بمدارس أبوظبي، وأولياء أمور الطلبة.

ويتولى «مكتب البعثات الدراسية»، الذي أسس سنة 1999، إدارة شؤون بعثة صاحب السمو رئيس الدولة للطلبة المتميزين علمياً، وبرنامج «البعثات الداخلية»، ويشرف على المكتب مجلس إدارة، يدير شؤون البعثة، بما في ذلك اختيار الطلبة المرشحين للإيفاد، وتحديد الجامعات والتخصصات العلمية لهم.

ويقوم المكتب، من خلال فريق مختص، بالعمل على استقطاب نخبة من الطلبة المواطنين المتميزين من خريجي الثانوية العامة، والعمل على انتسابهم لأفضل الجامعات العالمية والمحلية، وتقديم خدمات الإرشاد الأكاديمي المباشر كافة، والمتابعة الحثيثة لشؤونهم منذ اليوم الأول وحتى التخرج.

الجدير بالذكر، أن مواعيد التسجيل لبعثة صاحب السمو رئيس الدولة للطلبة المتميزين علمياً، للدراسة خارج الدولة، ستكون خلال الفترة من 10 أكتوبر 2020، وحتى 11 نوفمبر 2020، ولبرنامج المنح الدراسية للدراسة في الجامعات الخاصة داخل الدولة، ومنحة الأرصاد الجوية، سيكون التسجيل خلال الفترة من 1 فبراير 2021، وحتى 28 فبراير 2021، عبر الموقع الإلكتروني لمكتب البعثات الدراسية www.sco.ae.

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