69 طالباً في برنامج «هندسة الطيران» بجامعة الإمارات

المصدر: (العين – داوود محمد)

أطلقت كلية الهندسة في جامعة الإمارات، برنامج «بكالوريوس العلوم في هندسة الطيران»، وبدأ قبول الطلبة في البرنامج، اعتباراً من الفصل الدراسي الحالي، وقد سجل في هذا البرنامج 69 طالباً وطالبةً.

ويأتي هذا البرنامج الجديد، لمواكبة أحدث المتطلبات العلمية، والتطورات التكنولوجية والمعرفية لمستقبل صناعة الطيران، وسوق العمل في الدولة، وذلك بعد حصوله على الاعتماد الأكاديمي، وبهذا تعد كلية الهندسة، واحدة من ضمن الكليات المعترف بها دولياً ومحلياً بمنطقة الخليج والشرق الأوسط، لطرحها برامج متكاملة في العلوم الهندسية وتخصصاتها المتنوعة.

وتعد كلية الهندسة في جامعة الإمارات، الرافد الرئيس لإعداد الخريجين من الكوادر الوطنية من المهندسين في مختلف التخصصات، وفق استراتيجيات الدولة في تعزيز الكفاءات، وبناء جيل أكثر ابتكاراً على مستوى العالم.

وقال الأستاذ الدكتور محمد يونس رئيس قسم الهندسة الميكانيكية بالجامعة، إن الخطة الدراسة تضم العديد من المساقات لدراسة موضوعات الدفع، والتصميم لمحركات الفضاء، والمهمات الفضائية، وتطبيقات الفضاء، كما تشمل الخطة، هندسة تنظيم وتشغيل المطارات، بالإضافة إلى هندسة ميكانيكا التشغيل، وديناميكا الطيران.

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