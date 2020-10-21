698 ورقة بحثية في المؤتمر الدولي لمعالجة الصور والفيديو

المصدر: أبوظبي – البيان

ينطلق الأحد المقبل في أبوظبي المؤتمر الدولي الـ27 لمعالجة الصور والفيديو، برعاية وزارة التربية والتعليم وجامعة خليفة.

ويقام المؤتمر العام «عن بعد» نظراً لظروف جائحة «كوفيد-19»، ويستعرض 698 ورقة بحثية بمشاركة أكثر من 6000 مشارك من جميع أنحاء العالم.

ويترأس المؤتمر الدكتور محمد بن إبراهيم المعلا وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الأكاديمية للتعليم العالي، والبروفيسور منصف غبوج من جامعة تامبيري الفنلندية زميل منظمة مهندسي الكهرباء والالكترونيات العالمية، وتضم اللجان التنظيمية والفنية للمؤتمر نخبة من ألمع الخبراء من الجامعات المحلية والدولية.

ويستمر المؤتمر على مدى 4 أيام ويتضمن وورش تدريبية، وجلسات لاستعراض أوراق بحثية عن آخر ما توصل إليه البحث العلمي والتطوير الصناعي في مجالات تركيز المؤتمر.

وتلقت اللجنة الفنية للمؤتمر حوالي 1693 ورقة من جميع أنحاء العالم تم مراجعتها من قبل محكمين دوليين وتم قبول 698 ورقة فقط. وسيتم تقديم الأوراق على مدى 3 أيام في 55 جلسة عادية و13 جلسة خاصة.

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