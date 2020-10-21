«نيويورك أبوظبي» تعيين فاتياه توراي مدير أول لشؤون ﺍﻹﺩﻣﺎﺝ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت مارييت ويسترمان نائب رئيس جامعة نيويورك أبوظبي، عن تعيين فاتياه توراي كمدير أول لشؤون الإدماج والمساواة في الجامعة، حيث ستزاول مهام منصبها الجديد اعتباراً من 1 ديسمبر المقبل. وستتولى توراي مسؤولية قيادة وتوجيه برامج جامعة نيويورك أبوظبي التي تعزز التنوع والمساواة والشمولية والانتماء.

وستعمل توراي في منصبها الجديد بالشراكة مع مكتب جامعة نيويورك أبوظبي للحياة الروحية والتنوع الثقافي، ومكتب نائب رئيس الجامعة لشؤون تنوع وتطوير الهيئة التدريسية، إلى جانب جميع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين بهدف ترسيخ مكانة جامعة نيويورك أبوظبي كإحدى المؤسسات الرائدة التي تضع المساواة والإدماج على رأس أولوياتها.

وقبل التحاقها بجامعة نيويورك أبوظبي، جرى تعيين توراي كأول نائب للرئيس لشؤون التنوع والمساواة والشمولية، والمساعد الخاص للرئيس في «كلية سارة لورانس»، حيث أطلقت أول استبيان مناخي في الحرم الجامعي لتقييم التنوع والمساواة والشمولية والانتماء. كما قدمت تدريباً لتخفيف التحيز في المجتمعات الأكاديمية، وأطلقت برامج مصممة لتعزيز تنوع أعضاء هيئة التدريس، وعملت أيضاً في مجال التوظيف، والاحتفاظ، والترقية لأعضاء هيئة التدريس والموظفين من مختلف الجنسيات، بالإضافة إلى إطلاقها لندوات مخصصة لطلاب السنة الأولى حول الانتماء، وتأسيسها مجموعات تقارب لأعضاء هيئة التدريس والموظفين من مختلف الجنسيات خلال عملها في «كلية سارة لورانس». وشغلت توراي سابقاً منصب العميد المساعد للتنوع والاستشارات الدولية ومدير برنامج الإنجاز الأكاديمي في كلية الآداب والعلوم بجامعة نيويورك في مدينة نيويورك.

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