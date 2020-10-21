مدارس خاصة: اختبارات لقياس مستوى الطلبة الأسبوع المقبل

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

تنظم المدارس الخاصة المطبقة للمنهاج البريطاني والأمريكي، الأسبوع المقبل، اختبارات مقارنة خارجية للطلبة للوقوف على مستوياتهم، وذلك من خلال مؤسسات ومنظمات دولية مشرفة على تلك الاختبارات، لتحصل بذلك على تقارير توضح مستويات طلابها والمهارات المكتسبة وتكون مرجعاً للمدرسة وولي الأمر.

وأوضحت المدارس أن وزارة التربية والتعليم وهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، كانت قد حددت في وقت سابق لهم الاختبارات الخارجية التي ستخوضها المدارس الخاصة بدبي حسب كل منهاج تعليمي، ومنها cat 4 وmap وgl، وغيرها من الاختبارات الخارجية، وتساهم تلك الاختبارات في الوقوف على مهارات الطلبة وتساعد المدارس على وضع خططها وتحديد خريطة الطريق لها.

وقال أمين علي مدير مدرسة السلام كميونتي: إن المدرسة أخضعت الطلاب لاختبارات cat 4 خلال الأسبوعين الأولين من الدراسة للوقوف على عوامل التطور والضعف لدى الطلبة وذلك لإعداد خطط مبتكرة لرفع مستويات الطلبة وتعزيز مهارات التفكير العليا ومهارات البحث من خلال تطبيق المنهاج الأكاديمي وعوامل الإثراء التعليمي.

وأوضح أن رؤية الإدارة تتمثل في توفير بيئة عمل متميزة ومستقرة ولذلك تحرص على تهيئة الطالب وتنمية قدرات الهيئة التدريسية إلى جانب تربية وتعليم التلاميذ على أكمل وجه، وتتمثل رسالتنا في توفير أجواء عمل مثالية تضفي الشعور بالسعادة للمعلم والتلميذ على حد سواء.

وذكر أن طلبة مدرسته سوف يخضعون لاختبارات gl من الأحد المقبل، ويبلغ عددهم 700 طالب وطالبة، كما سيخضع الطلاب للاختبارات في يونيو 2021 وهذه الاختبارات تساعد المعلمين على تقييم التعلم والإنجاز في العام الدراسي.

من جانبها، قالت غدير أبو شمط مديرة مدرسة الخليج الوطنية: إن الاختبارات الخارجية التي تنفذها المدارس تساهم في رفع سقف التوقعات المنتظرة منها لبلوغ أهداف الأجندة الوطنية، مشيرة إلى أن جائحة كوفيد 19 كانت سبباً لعدم استكمال المدارس خططها لتنظيم تلك الاختبارات في العام الدراسي الماضي، ما جعل المدارس شغوفة بتنفيذها مطلع العام للوقوف على مستويات طلابها وخلق خطط سريعة تساهم في رفع المستويات وتعزيز القدرات.

وعي

وأوضحت أن الطلبة وأولياء الأمور لديهم وعي كافٍ بتنفيذ تلك الاختبارات، حيث يتم بشكل دائم تعريف الطلبة بهذه الاختبارات وتأهيلهم لها من خلال طريقة الأسئلة وكيفية الأجوبة وخاصة أنها (اختيار من متعدد)، معتبرة أن هذه الأسئلة تقيس كافة الجوانب المعرفية للطلبة وتكون خريطة طريق للمدارس طوال العام.

ومن جهتها قالت فيليسيا لتشار مديرة المدرسة الأمريكية بدبي، إن الطلاب من الروضة ومن الصف الأول إلى الصف التاسع يخضعون لاختبارات تسمى مقاييس التقدم الأكاديمي (MAP) وذلك لتحديد المستوى التعليمي للطلاب ولقياس النمو الأكاديمي طوال العام الدراسي، حيث يخضع الطلاب إلى ثلاثة اختبارات في العام الدراسي، في مجالات الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية وتطوير اللغة، وسيخضع الطلاب للاختبارات إلكترونياً.

وعدت لتشار أن اختبارات MAP فريدة من نوعها من حيث إنها تتكيف لتكون مناسبة لمستوى تعلم الطلبة لمختلف المستويات، حيث يتمتع كل طالب بنفس الفرصة للنجاح والحفاظ على موقف إيجابي تجاه الاختبار، وأيضاً من خلال اختبارات MAP، يمكن إجراء اختبارات أقصر واستخدام وقت أقل في الفصل مع استمرار تلقي معلومات مفصلة ودقيقة حول نمو الطالب، ويحتاج الطالب من ساعتين إلى 4 ساعات لإكمال هذه الاختبارات.

معايير

وفي السياق ذاته، أوضح محمد مطاوع مدير مدرسة الزهور الخاصة، أن الاختبارات الخارجية التي تعتزم المدارس تنفيذها تدعم التحصيل العلمي للطالب وتحقق نتائج إيجابية، حيث تقيس معايير المناهج في الدول الأم.

وأوضح أن وزارة التربية والتعليم حددت خيارات عدة للمدارس في السنوات السابقة وفقاً للمنهاج ومنها اختبار map للمنهاج الأمريكي وgl للمنهاج البريطاني، وكافة هذه الاختبارات غير مرتبطة بمقرر دراسي ولكنها تركز على المهارات المكتسبة لكل صف دراسي. وأشار إلى أن هذه الاختبارات تساعد المدارس على تعديل خططها التعليمية، حيث سيخضع الطلاب إلى اختبارات map، ويبلغ عددهم 1400 طالب وطالبة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز