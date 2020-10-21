عبد الله بن زايد: الشباب المواطن أساس التنمية

المصدر: أبوظبي - وام

أكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية، أهمية استغلال الفرص المتاحة للعمل في القطاع الخاص، والذي يكسب الشباب والخريجين الجدد مهارات فريدة تمكنهم من التنافس في سوق العمل.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه اجتماع مجلس التعليم والموارد البشرية، الذي عقد «عن بعد»، منوهاً بأن «الشباب المواطن هم أساس التنمية والثروة الحقيقية في الدولة، وتعمل الحكومة من جانبها برؤية من القيادة الرشيدة على كل ما من شأنه الارتقاء بقدراتهم وتمكينهم والاستثمار في طاقاتهم وإبداعاتهم وتشجيع مشاركتهم في مختلف المجالات لقيادة عملية التخطيط للمستقبل والمشاركة في صناعته».

وقال سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان: «ننتظر منهم الكثير من الإنجازات التي يفخر بها الوطن».

مستجدات

من جانبه، استعرض معالي ناصر بن ثاني الهاملي، وزير الموارد البشرية والتوطين، خلال الاجتماع آخر مستجدات ومؤشرات ملف التوطين وسوق العمل ومجالات التحسين الرئيسية في هذا الملف، إلى جانب التحديات الماثلة في هذا الشأن ومن بينها تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» على سوق العمل في الدولة كغيره من أسواق العمل العالمية.

وتطرق معاليه إلى الإطار العام المقترح للتعامل مع هذه التحديات، والذي سيركز على تطوير التشريعات والسياسات والبرامج ذات الصلة بالتوطين وسوق العمل، والتي تسهم في توظيف الباحثين عن العمل والخريجين الجدد، إضافةً إلى تمكين فرص العمل في القطاع الخاص وتعزيز ثقافة أنماط العمل المبتكرة، فضلاً عن مراجعة القطاعات الاقتصادية المستهدفة بالتوطين ومواءمة تخصصات ومهارات الخريجين مع متطلبات سوق العمل، إلى جانب بناء قاعدة بيانات موحدة للعاملين والباحثين عن العمل والخريجين الجدد.

واطلع المجلس خلال الاجتماع على مقترح إطار عمل لمؤسسات التعليم العالي الحكومية يستهدف منحها مرونة في إدارة أنظمتها وبرامجها الأكاديمية وضمان الإدارة الفاعلة فيها، وذلك استناداً على أفضل الممارسات العالمية في أطر عمل مؤسسات التعليم العالي مع الأخذ بعين الاعتبار التغيرات المجتمعية والتطورات التكنولوجية المتسارعة.

ويهدف الإطار المقترح إلى تعزيز جودة مخرجات التعليم والارتقاء بأداء مؤسسات التعليم العالي في الدولة وتمكينها من المنافسة عالمياً وتحفيز البحث العلمي والتطوير.

ورحب المجلس بانضمام معالي زكي أنور نسيبة، وزير دولة، عضواً به، وبارك له تعيينه رئيساً أعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، متمنياً له التوفيق في مهامه الجديدة لمواصلة مسيرة التميز في التعليم العالي بالدولة بما يسهم في بناء جيل متسلح بالعلم والمعرفة قادر على حمل راية المستقبل.

ويشغل معاليه منصب وزير دولة مكلّفاً بالدبلوماسية العامة والثقافية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، وهو أيضاً المستشار الثقافي بوزارة شؤون الرئاسة، وعمل من قبل مساعداً لوزير الخارجية والتعاون الدولي، ويحمل درجة الماجستير في الاقتصاد والسياسة من جامعة «كامبريدج».

جهود مخلصة

وعبّر المجلس عن شكره وتقديره للجهود المخلصة التي بذلها معالي سعيد أحمد غباش خلال توليه منصب الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة في الفترة الماضية، ودوره في رسم خارطة التعليم العالي والبحث العلمي في الدولة، متمنياً له التوفيق في مهامه ومسؤولياته القادمة.

حضر الاجتماع كل من معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب، ومعالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام، ومعالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، ومعالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع، ومعالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، ومعالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومعالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب، ومعالي زكي أنور نسيبة وزير دولة الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي جاسم محمد بوعتابة الزعابي رئيس دائرة المالية - أبوظبي، وسارة عوض عيسى مسلم رئيس دائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي، والدكتور عبد الله بن محمد الكرم مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية - دبي، والدكتورة محدثة بنت يحيى الهاشمي رئيس هيئة التعليم الخاص - الشارقة، ومحمد خليفة النعيمي مدير مكتب شؤون التعليم في ديوان ولي عهد أبوظبي.

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