فتح التسجيل الإلكتروني في جامعة محمد الخامس أبوظبي للفصل الثاني

المصدر: أبوظبي - وام

أكدت جامعة محمد الخامس أبوظبي، فتح باب القبول والتسجيل الإلكتروني للفصل الدراسي الثاني من العام الأكاديمي 2020 - 2021، للطلبة المواطنين وأبناء المواطنات المستوفين لشروط القبول لديها عبر موقعها الإلكتروني دون الحاجة إلى القدوم إليها، وذلك حتى يوم الخميس الموافق 29 أكتوبر الجاري.

وأكد الدكتور خالد اليبهوني الظاهري مدير الجامعة، أن تطبيق هذه الآلية يأتي من منطلق حرص الجامعة على تيسير إجراءات القبول بما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة في دعم التحول الرقمي في جميع معاملاتها، وتقديم تجربة متميزة لجميع المتعاملين.

وتشمل البرامج الأكاديمية التي تقدمها الجامعة برنامج البكالوريوس في اللغة العربية وآدابها وبرنامج البكالوريوس في الدراسات الإسلامية، بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا.

شروط

وتتمثل شروط القبول في برامج البكالوريوس في الحصول على معدل لا يقل عن 75% في الثانوية العامة، والنجاح في المقابلة الشخصية التي تتضمن اختباراً شفهياً واختباراً في تحديد المستوى.

ويكون قبول الطالب النهائي عند نهاية الفصل الدراسي الأول مشروطاً بحصوله على علامة لا تقل عن (2.00) في المعدل الفصلي ودرجة لا تقل عن (1000) نقطه في اختبار الإمارات القياسي EmSAT في اللغة العربية و(1000) نقطه في اختبار الإمسات القياسي EmSAT في اللغة الإنجليزية.

أما شروط القبول في برنامج الماجستير فتتمثل في حصول المترشح على درجة «جيد جداً» فما فوق في البكالوريوس، وأن تكون شهادة البكالوريوس صادرةً من جامعةٍ معترفٍ بها في موضوعٍ يؤهله للدراسة المختصة التي تقدم للالتحاق بها، وأن يجتاز امتحاناً كتابياً ومقابلة شخصية أمام اللجنة العلمية.

ويشترط في قبول الطالب نهائياً عند نهاية الفصل الدراسي الأول حصوله على علامة لا تقل عن (3.00) في المعدل الفصلي ودرجة لا تقل عن (1250) نقطة في اختبار الإمارات القياسي EmSAT في اللغة العربية، و(1250) نقطة في اختبار الإمارات القياسي EmSAT في اللغة الإنجليزية.

وتتمثل شروط القبول في برنامج الدكتوراه أن يكون الطالب حاصلاً على درجة الماجستير بتقدير «جيد جداً» فما فوق، وأن تكون شهادة الماجستير صادرةً من جامعةٍ معترفٍ بها، وفي موضوعٍ يؤهله للدراسة المختصة التي تقدم للالتحاق بها، وأن يجتاز امتحاناً كتابياً ومقابلة شخصية أمام اللجنة العلمية.

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