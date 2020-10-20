ملتقى حمدان الدولي للتميز يستعرض أحدث الممارسات العالمية لتطوير التعليم

المصدر: دبي - البيان

تتواصل اليوم فعاليات «ملتقى حمدان الدولي للتميز» الذي انطلق افتراضياً أول من أمس، وتنظمه مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز ويستمر حتى الخميس المقبل عن طريق برنامج مايكروسوفت تيمز أو زووم، بمشاركة مجموعة من أبرز المتحدثين في مجال التعليم من مختلف الجهات المتخصصة محلياً وعالمياً.

وتهدف المؤسسة من تنظيم الملتقى إلى إشراك مختلف الطلبة وشرائح المجتمع والمهتمين في سلسلة من جلسات وورش عمل تمكنهم من اكتساب المزيد من المعارف والمهارات في مجال جودة التعليم، والتعرف على أحدث الممارسات العالمية في تطوير التعليم والوصول به إلى آفاق جديدة من التميز.

ويمكن لكافة فئات المجتمع والمتخصصين والطلبة حضور الملتقى افتراضياً والاستفادة من مخرجاته الرامية إلى رفد منظومة التعليم في دولة الإمارات بأفضل الممارسات التعليمية في العالم، وذلك عبـر الرابط http:/‏‏‏‏/‏‏‏‏ha.ae/‏‏‏‏ar/‏‏‏‏web/‏‏‏‏guest/‏‏‏‏registration_form.

وافتتح الملتقى بكلمة لمعالي حسين الحمادي، وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز. وقال: «على مدى دورات جوائز مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز اتسم هذا الملتقى بمحتواه الثري الذي يستعرض ممارسات تعليمية متميزة لعناصر المنظومة التعليمية من طلبة ومعلمين وتربويين حققوا أعلى معايير التميز التعليمي، وهي تُعد من المحاور الرئيسة التي نهتم بها لأثرها في تسريع دمج المنظومة التعليمية». وأضاف معاليه: «نحن في مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز حريصون على ترجمة رؤى وأهداف سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية الرئيس الأعلى للمؤسسة، في دعم التعليم وتمكينه لتحقيق أعلى معدلات النمو والجودة.

حرص

بدوره، قال الدكتور جمال المهيري، نائب رئيس مجلس الأمناء الأمين العام لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز: إن ملتقى حمدان الدولي للتميز يجسد حرص المؤسسة وسعيها الدائم لإبراز الاتجاهات العالمية في مجال التعليم والآثار المترتبة على عمليات التعلم من جرّاء المستجدات والظروف المرتبطة به، وأوضح أن الملتقى في هذه السنة يكتسب أهميةً خاصة نظراً لظروف كوفيد 19.

وتخلل اليوم الأول جلسة الإنتاجية والأداء العالي في أوقات الأزمات، ألقاها الأستاذ جميل القريشي من المملكة المتحدة، والذي يتخصص في طرق التفكير والسلوكات لضمان الأداء العالي. كما شارك في الملتقى في اليوم الثاني منه من الولايات المتحدة البروفيسور جيمس أوميرا، رئيس المجلس العالمي للتربية والتعليم وعميد كلية التربية بجامعة تكساس ايه اند ام الدولية.

وفي يومه الثالث اليوم سوف يقدم الدكتور صلاح معمار، أستاذ القيادة التعليمية المشارك بجامعة طيبة من المملكة العربية السعودية جلسة تحت عنوان البيئة المعززة للتفكير.

وفي اليوم الرابع من الملتقى يستعرض بورهين شاكرون من فرنسا، وهو مدير قطاع السياسات ونظم التعلم مدى الحياة في يونسكو تجربة المنظمة في تعزيز التعلم عن بعد، وفي اليوم الأخير تلقي الدكتورة نجوى الحوسني، عميدة كلية التربية بالإنابة بجامعة الإمارات العربية المتحدة، الضوء على موضوع ضمان الجودة في التعلم عن بعد.

ورش

يشهد ملتقى حمدان الدولي للتميز عقد عدد من ورش العمل التي سوف تسلّط الضوء على عدد من فئات جائزة مؤسسة حمدان للأداء التعليمي المتميز وهي، ورشة أفضل الممارسات في مجال التعلم عن بعد – فئة المدرسة المتميزة (خليجي)، إضافة إلى ورشة عمل حول أفضل الممارسات في مجال التعلم عن بعد - فئة المعلم المتميز (محلي).

http:/‏/‏ha.ae/‏ar/‏web/‏guest/‏registration_form

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