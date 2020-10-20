«التربية» تطلق الدورة الرابعة من «رحلة اكتشاف المواهب»

المصدر: دبي - البيان

تطلق وزارة التربية والتعليم، وللسنة الرابعة على التوالي، مبادرة رحلة اكتشاف المواهب تحت شعار «أطلق العنان لموهبتك» بالتعاون مع شركاء محليين ودوليين، وتهدف المبادرة إلى تطوير وصقل مواهب وقدرات الطلبة في مجالات الموسيقى والمسرح والفنون البصرية والتراثية والسينما والشعر، حيث سيتم توفير برامج التدريب والرعاية التخصصية التي تعزز وتصقل مواهب ومهارات الطلبة في المجالات المذكورة وفق أرقى المستويات وعلى يد نخبة من المتخصصين والمدربين، وتتيح وزارة التربية والتعليم لطلبة المدارس الحكومية والخاصة من الصف السادس فما فوق، إلى جانب طلبة الجامعات والمعلمين في المدارس الحكومية التسجيل في المبادرة، وذلك عبر الرابط الإلكتروني https:/‏‏‏/‏‏‏www.moe.gov.ae/‏‏‏Ar/‏‏‏ImportantLinks/‏‏‏Pages/‏‏‏TalentDiscovery.aspx. ويستمر التسجيل لغاية الخامس من نوفمبر المقبل.

طاقات إبداعية

وقالت الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، الوكيل المساعد لقطاع الرعاية والأنشطة: إن برنامج روائع يعود ليستنهض الطاقات الإبداعية لدى الطلبة عبر مسارات صممت بعناية لتطوير مواهب الطلبة ومهاراتهم الفنية والأدبية بما يتسق مع رسالة الوزارة التربوية ورؤيتها المستقبلية لأجيال الإمارات. موسيقى

وسيوفر مسار روائع الموسيقى في رحلة اكتشاف المواهب للطلبة الذين يبدون مواهب وقدرات موسيقية متميزة فرصاً فريدة وعالية الجودة لتطوير وصقل مواهبهم وقدراتهم .

مسرح

فيما سيتيح مسار روائع المسرح للطلبة فرصاً متفردة للتعبير عن أنفسهم وصقل مواهبهم في هذه المجالات، وسوف يتم توفير الفرصة للطلبة الموهوبين في مجال التمثيل والأداء المسرحي لتلقي التدريب .

فن

أما مسار روائع الفن فسيتم من خلاله توفير التدريب التخصصي للطلبة لتعزيز قدراتهم الفنية في المجالات ذات الصلة بالفنون البصرية، وسيقوم المتخصصون بدعم الطلاب لتعزيز قدراتهم الفنية وتمكينهم من تقديم التراث الإماراتي إلى العالم .

سينما

وفيما يتعلق بروائع السينما فسيتم خلق فرص للطلبة لتطوير مهاراتهم في صناعة السينما وتطوير مهاراتهم، وسيتلقى الطلبة الذين سيتم اختيارهم تدريباً من قبل مدربين متخصصين لإثراء خبراتهم .

شعر

وبخصوص روائع الشعر فقد عملت الوزارة على التعاون مع شعراء كبار من أجل تطوير مهارات الطلبة في هذا المجال من خلال الحصول على تدريبات عملية .

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