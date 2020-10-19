جامعة العين تخصص 4 منح للطلبة من خط الدفاع الأول

المصدر: (أبوظبي ـ البيان)

أعلنت جامعة العين عن تخصيص 4 منح دراسية كاملة للعاملين في خط الدفاع الأول وأزواجهم وأولادهم والراغبين بالالتحاق ببرامج البكالوريوس في الجامعة، اعتباراً من الفصل الدراسي الثاني من العام الأكاديمي 2020-2021، على أن يتم تقديم منحتين في كل من مقري الجامعة بالعين وأبوظبي.

وتسعى الجامعة من خلال هذه المبادرة إلى دعم العاملين في قطاع الرعاية الصحية تقديراً لمساهماتهم المستمرة، لضمان حماية وسلامة سكان دولة الإمارات من مواطنين ومقيمين.

وأشار الدكتور نور الدين عطاطرة المدير المفوض للجامعة إلى أن دولة الإمارات قدمت نموذجاً فريداً في مواجهة جائحة «كورونا»، كما وفرت قيادتنا الرشيدة كل سبل الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين، وتكللت كل هذه الجهود بالدور المشرف الذي قدمه العاملون في خط الدفاع الأول، معرباً عن اعتزاز الجامعة بتقديم هذه المنح الدراسية لهؤلاء الأبطال، تقديراً لعطائهم وتفانيهم.

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