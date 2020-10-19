9 إجراءات وقائية للملتحقين باختبارات «إمسات» 24 الجاري

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن موعد إطلاق أول جلسة لاختبار الإمارات القياسي (إمسات) لطلبة الصف الثاني عشر ضمن فئة «إنجاز»، وذلك في 24 أكتوبر الجاري، في 5 مواد وهي: (اللغة العربية، والإنجليزية، والرياضيات، والفيزياء، بالإضافة إلى مادة الكيمياء للمسار المتقدم).

وذكرت الوزارة أن هناك 9 إجراءات وقائية واحترازية متبعة في مراكز اختبار الإمارات القياسي، تتمثل في وجوب تقديم الطلبة نتيجة سلبية لفحص «كوفيد 19» (PCR) عبر تطبيق الحصن على أن لا تتجاوز أسبوعين من موعد الاختبار، وفي حال وجود نتيجة إيجابية واحدة يجب التأكد من توفير نتيجتين سلبيتين متتاليتين قبل التسجيل في الاختبار مع إحضار الطالب الهوية الإماراتية سارية المفعول، وإحضار الطالب الآلة الحاسبة الخاصة به في اختبار الرياضيات والفيزياء أو استخدام الآلة التي توجد في النظام.

وشددت الوزارة على أهمية مغادرة الطلبة لمركز الاختبار فور الانتهاء من أداء الاختبار حيث لن يسمح له بالانتظار في المركز، ويمنع منعاً باتاً اصطحاب أي من أفراد الأسرة لمركز الاختبار كما لا يسمح لأفراد الأسرة بالتواجد في قاعات الانتظار، وعلى الطلبة الالتزام بمسافة التباعد الاجتماعي، والتقليل من المقتنيات التي يحضرها الطالب إلى المركز والاكتفاء بالمقتنيات الأساسية، فضلاً عن قياس درجة الحرارة، وارتداء الكمامة، والقفاز قبل دخول المركز.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن الاختبارات ستعقد في المراكز المعتمدة والمخصصة للاختبار، والبالغ عددها 56 مركزاً معتمداً موزعة في جميع أنحاء الدولة، وعلى الطالب التسجيل في أحد مراكز الاختبار في الإمارة المتواجد بها، وفي حال عدم توفر مقعد للطالب عليه الانتظار حتى الجلسة التي تليها، مع الحرص على طباعة تذكرة الاختبار وإحضارها إلى المركز.

وحددت وزارة التربية والتعليم 12 موعداً لعقد جلسات اختبار الإمارات القياسي (إنجاز)، على مدار العام الدراسي الجاري، الذي يستهدف طلبة الصف الـ12، ويعد الاختبار شرطاً لقبول الطلبة في الجامعات الحكومية والخاصة والكليات العسكرية والخدمة الوطنية، وأحد شروط قبول الطلبة المتقدمين للابتعاث خارج الدولة عبر المؤسسات الحكومية، كذلك يكون «إنجاز» بديلاً لاختبارات «التوفل» و«الآيلتس» داخل الدولة في عدد من الجامعات.

وأوضحت الوزارة عبر موقعها مواعيد جلسات أداء الاختبار تتوزع على موعد واحد في شهر أكتوبر (يوم 24)، وموعدين في كل من نوفمبر المقبل (يومَي السابع و21)، ويناير 2021 (يومَي 16 و30)، وفبراير 2021 (يومَي 13 و27)، ومارس 2021 (يومَي 13 و27)، وموعد واحد في مايو 2021 (يوم 29)، وموعدين في يونيو 2021 (يومَي الخامس و12).

إلزام

أوضحت وزارة التربية أن الاختبار إلزامي للإماراتيين وغير الإماراتيين الدارسين بمراكز التعليم المستمر، والإماراتيين الدارسين في المدارس الحكومية والخاصة المنهاج الوزاري والمناهج الدولية، والإماراتيين المتقدمين للابتعاث، وغير الإماراتيين في المدارس الحكومية والخاصة، وطلبة الصف الـ12، وغير الإماراتيين الراغبين في إكمال دراستهم بجامعات الدولة، وطلاب الخدمة الوطنية، والمتقدمين إلى الكليات العسكرية.

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