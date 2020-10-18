تكريم الفائزين بجائزة الشارقة للتميز التربوي

المصدر: الشارقة - وام

نظم مجلس الشارقة للتعليم مساء أول من أمس، حفلاً افتراضياً لتكريم الفائزين بجائزة الشارقة للتميز التربوي بنسختها السادسة والعشرين والبالغ عددهم 71 فائزاً وفائزة وذلك تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

حضر الحفل الدكتور سعيد مصبح الكعبي رئيس مجلس الشارقة للتعليم ومحمد الملا أمين عام المجلس وعائشة عبدالله بن علي مدير إدارة جائزة الشارقة للتميز التربوي بالإنابة، وخولة الحوسني رئيس لجان التحكيم و554 من المكرمين والعاملين في الميدان التربوي، وتم خلاله تكريم القيادة العامة لشرطة دبي - مدارس حماية للتربية والتعليم عن فئة الأفراد والمؤسسات الداعمة للتعليم.

وقال الدكتور سعيد مصبح الكعبي إن احتفاء هذا العام يأتي في ظروف استثنائية يمر بها العالم بسبب جائحة «كورونا»، مشيراً إلى حرصهم على إقامة حفل الجائزة بشكل افتراضي متجاوزين التحديات والقيود التي فرضتها الأزمة والاستمرار في بث رسالة وأهداف الجائزة.

من جانبه أعرب اللواء الدكتور محمد أحمد بن فهد مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب المشرف العام على مدارس حماية للتربية والتعليم بشرطة دبي عن سعادته بفوز «مدارس حماية» بجائزة الشارقة للتميز التربوي، مثمناً دور معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، ودعمه للمدارس وتسخير الإمكانات المادية والبشرية كافة لتحقيق أعلى درجات التميز والريادة.

من جهته قال محمد أحمد الملا أمين عام مجلس الشارقة للتعليم، إن حفل التكريم الافتراضي ليس للفائزين بالجائزة فحسب بل هو احتفاء وتكريم لجميع المتميزين في الميدان التعليمي الذي يعد تميزهم مصدر فخر ومحل تقدير، وهنأ الفائزين باسم مجلس أمناء الجائزة متمنياً لهم مزيداً من التألق والعطاء.

وذهبت جائزة فئة الأفراد والمؤسسات الداعمة للتعليم للقيادة العامة لشرطة دبي - مساعد القائد العام للشؤون الأكاديمية والتدريب مكتب حماية للتربية والتعليم - مدارس حماية، فيما تم اختيار هيئة الشارقة للتعليم الخاص كأفضل مؤسسة تعليمية من حيث عدد المشاركات التي بلغت 88 فاز منها 16 مشاركة ووزارة التربية والتعليم - قطاع العمليات المدرسية وبلغ عدد مشاركاتها 51 فاز منها 11 مشاركة.

وشملت قائمة المكرمين 42 طالباً وطالبة منهم ثلاثة من الفئات الخاصة وثلاثة فائزين بفئة البحث التربوي التطبيقي، أما فئة المشروع المتميز فقد فاز بها مشروعان من الشارقة ودبي ومدرستان وثلاث أسر وحضانتان واحدة من الشارقة والثانية من أبوظبي.

وكرمت الجائزة أمين مصادر تعلم ومعلم عن فئة التربية الخاصة ومنحت 6 من الهيئات التدريسية جائزة فئة المعلم المتميز وهم نعمة الحبسي من مدرسة الظيت الأساسية ونهى حسين حسانين - مدرسة الوثبة وسماء زكي - مدرسة المنار النموذجية وأيمن إبراهيم النقيب - مدرسة شخبوط بن سلطان وليلى أحمد الحمادي - مدرسة آسيا بنت مزاحم النموذجية وخالد عبد العظيم - مدرسة القراين للتعليم الأساسي، وعن فئة أفضل مدير نطاق ذهب التكريم إلى أمينة العليلي وكلثم الغويص السويدي وخمسة مجالس لأولياء أمور.

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