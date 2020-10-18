جامعة دبي تطرح برنامج ماجستير في علوم البيانات

المصدر: (دبي - البيان)

طرحت كلية الهندسة وتقنية المعلومات في جامعة دبي برنامج ماجستير جديداً في علوم البيانات تم تصميمه لتزويد خريجي الجامعة بالمهارات اللازمة لنمذجة البيانات وتحليلها باستخدام الخوارزميات وبرامج الحوسبة القائمة على البيانات.

ويعد برنامج الماجستير الجديد فريداً من نوعه لأنه يمزج بين المعايير الدولية وتخصيص الاحتياجات المحلية لمساعدة الطلبة على تطبيق مهاراتهم التحليلية وقدراتهم البحثية، وتم اعتماد هذا البرنامج دولياً من قبل مجلس الاعتماد الأكاديمي للهندسة والتكنولوجيا، ومحلياً من قبل وزارة التربية والتعليم.

وصمم البرنامج لتزويد الطلبة بمستوى عالٍ من الإبداع والابتكار والحرفية في مجال تحليل البيانات والمجال الأوسع للحوسبة، حيث سيتمكن الخريجون من إظهار المهارات والمعرفة المطلوبة في القطاعين الخاص والحكومي، كما سيكونون قادرين على إظهار فهم التحليل الإحصائي وعمليات صنع القرار الآلية من خلال الاستفادة من إدارة البيانات الضخمة وتقنيات التعلم الآلي. وهنأ رئيس جامعة دبي الدكتور عيسى البستكي الكلية على إنجازها الجديد، مشيراً إلى أن البرنامج يحتوي على منهاج قوي وفعّال يرتكز على الخبرة العملية باستخدام مرافق ومختبرات تقنية المعلومات.

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