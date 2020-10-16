جامعة الشارقة تطلع على تجارب «الامتحانات الإلكترونية» عالمياً

المصدر: الشارقة – البيان

نظم معهد القيادة في التعليم العالي بجامعة الشارقة وعلى مدى يومين ورشة عمل باللغتين العربية والإنجليزية تناولت بالعرض والتوضيح التعرف على التجارب والخبرات السابقة في إجراء الامتحانات وتقييم العملية التعليمية والتحصيل الدراسي، والعمل على إيجاد أفضل الوسائل الإلكترونية الممكنة لتحقيق الدقة والموضوعية الكاملة في عملية التقييم، بما يحقق الهدف المنشود من العملية التعليمية ويراعي مصلحة الطالب في ظل الظروف البيئية والمجتمعية والصحية لكل منهم وإتاحة الفرصة أمام أعضاء الهيئة التدريسية بالجامعة لتبادل الرؤى والخبرات المكتسبة من خلال العام الأكاديمي السابق في استخدام الوسائل المختلفة لإجراء عملية التقييم، وتقديم العديد من التوصيات والمقترحات فيما يتعلق بقواعد وضع الأسئلة وطرق التقييم المختلفة حسب كل تخصص وكلية، وذلك تحت رعاية وحضور الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، وبهدف الاطلاع على أفضل النظم العالمية في إجراء الامتحانات والتقييم وفق المعايير المعتمدة محلياً ودولياً.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز