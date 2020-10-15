«شؤون التعليم» في «الوطني» تستكمل مناقشة مشروع «الشهادات الوهمية»

المصدر: دبي - البيان

استكملت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة عدنان حمد الحمادي، رئيس اللجنة، مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن استغلال الشهادات العلمية الوهمية، والذي يتكون من 11 مادة، واطلعت على تقريرها النهائي بشأنه. كما استعرضت اللجنة تقريرها النهائي أيضاً بشأن موضوع «سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن الإشراف على المدارس».

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: شذى سعيد علاي النقبي مقررة اللجنة، والدكتورة شيخة عبيد الطنيجي، وسارة محمد فلكناز، وعفراء بخيت العليلي، وضرار حميد بالهول.

وأوضحت عفراء بخيت العليلي «أن اللجنة واصلت خلال اجتماعها مناقشة موضوع سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن الإشراف على المدارس، واستعرضت تقريرها العام النهائي بشأن الموضوع، وما يحتويه من توصيات ناتجة عن الحلقات النقاشية الـ 4 التي نظمتها اللجنة في كل من إمارة رأس الخيمة، والفجيرة، والشارقة، وأبوظبي على الترتيب، فضلاً عن التوصيات الناتجة عن الاجتماعات مع ممثلي الجهات المختصة والمعنية وذات العلاقة بالموضوع».

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