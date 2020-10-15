«زايد للثقافة» تنظم ملتقى الطلاب افتراضياً

المصدر: (أبوظبي - وام)

نظمت دار زايد للثقافة الإسلامية ملتقى الطلاب السنوي الثالث افتراضياً تحت عنوان «إمارات القيم» للعام الثالث على التوالي، كرسالة من طلاب الدار يعكسون فيها ما تعلموه من قيم نبيلة في بيئة متلاحمة اجتماعياً.

ويعتبر هذا الملتقى الافتراضي منصة لطلبة الدار للتعبير من خلال مشاريع تخرجهم عن القيم الإسلامية التي لمسوها في مجتمع الإمارات التي يعيش على أرضها أكثر من 200 جنسية تربط بينهم جسور التسامح والسلام المجتمعي. وأكدت الدكتورة نضال محمد الطنيجي، المدير العام أن النهج الذي أرساه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في المجتمع قد نجح في ربط اسم الإمارات بكل القيم الإنسانية النبيلة.

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