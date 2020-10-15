أكاديمية «ربدان» تعزز برنامج الساعات الأكاديمية لتشجيع الطلاب المتفوقين

المصدر: (أبوظبي - وام)

أعلنت أكاديمية «ربدان»، المتخصصة في مجالات السلامة والأمن والدفاع والتأهب لحالات الطوارئ وإدارة الأزمات، قبولها مجموعة من طلاب المرحلة الدراسية الثالثة من مختلف المدارس بالدولة، لدراسة مساقات جامعية في الأكاديمية، بالتزامن مع دراستهم الثانوية، لتشجيع الطلاب المتفوقين والمميزين في المرحلة الثانوية.

وتشكل «ربدان» شراكة استراتيجية مع وزارة التربية والتعليم في تطبيق برنامج الساعات الأكاديمية المزدوجة، الذي يعد فرصة غير مسبوقة للطلاب. وقال الدكتور حمد اليحيائي، وكيل وزارة التربية والتعليم المساعد لقطاع المناهج والتقييم ان وزارة التربية والتعليم تهدف من خلال برنامج التعلم المزدوج إلى تمكين الطلبة من التعرف على طبيعة المساقات والدراسة في الجامعة، واحتياجات ومتطلبات التعليم العالي. من جانبه قال الدكتور فيصل الكعبي، عميد كلية الجاهزية في أكاديمية «ربدان»: «يعمل البرنامج على رفع جاهزية الطلبة لمرحلة تعليمية قادمة، والبناء على دوافعهم وتوجهاتهم العلمية، لتحقيق إضافة نوعية في مسيرتهم التعليمية والتربوية».

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