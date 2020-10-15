تفاهم بين جامعة عجمان و«هواوي»

المصدر: (عجمان – البيان)

وقّعت جامعة عجمان مذكرة تفاهم مع شركة «هواوي» العالمية بهدف تقديم برامج التدريب المهني لطلبة الجامعة عبر برنامج أكاديمية المعلومات والشبكات «HAINA»، وذلك للارتقاء بقدرات وخبرات الطلبة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ولتطوير مواهبهم.

وقّع المذكرة عن جامعة عجمان الدكتور كريم الصغير، مدير الجامعة، وعن «هواوي» وليو جياوي، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي في الإمارات. وبموجب مذكرة التفاهم ستوفر جامعة عجمان القاعات الدراسية والمرافق التعليمية لاستيعاب معدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من هواوي، وستقوم بتضمين دورات شهادة HAINA في مناهجها، وتقديم برامج التدريب على نطاق أوسع لتصل الدورات التدريبية إلى الراغبين في الحصول عليها من جميع أنحاء الدولة، وستقدم «هواوي» برامج تدريبية لأعضاء هيئة التدريس ليصبحوا مدربين محترفين في مختلف المجالات التكنولوجية والتقنية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز