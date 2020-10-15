صندوق الوطنشريك استراتيجي لـ «حاضنات الجامعات»

المصدر: دبي - البيان

أعلن صندوق الوطن عن توقيعه مذكرة تعاون مع مؤسسة دبي للمستقبل، ليصبح بموجبها شريكاً استراتيجياً لبرنامج «حاضنات الجامعات»، الذي تم إطلاقه بهدف توفير حاضنات أعمال للمواهب الشابة، تعزز قدراتهم في التفكير الإبداعي والمبتكر في سن مبكرة، وتوفر لهم الدعم اللازم لتأسيس شركاتهم الخاصة، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية دبي للمناطق الجامعية الحرة، التي تمثل ركيزة رئيسية لتحقيق أهداف وثيقة الخمسين، التي تجسد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وبموجب الشراكة، سيقدم صندوق الوطن فرصاً تمويلية للمواهب الشابة الإماراتية المشاركة في برنامج «حاضنات الجامعات»، من خلال مبادرة المبتكر الإماراتي، وبرنامج الباحث الإماراتي، لدعم المبتكرين والباحثين ورواد الأعمال والأبحاث التطبيقية، والشركات الناشئة في مجالات التكنولوجيا الحديثة والهندسة والعلوم التطبيقية.

فخر

وأكد أحمد محمود فكري المدير العام لصندوق الوطن بالإنابة: «إن صندوق الوطن فخور بشراكته مع مؤسسة دبي للمستقبل في دعم المواهب الوطنية الطموحة، من خلال برنامج «حاضنات الجامعات»، والتي من شأنها تمكين الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار تجسيداً لرؤية قيادتنا الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة».

وأضاف فكري: «يسعى صندوق الوطن دائماً إلى دعم الباحثين والمبتكرين ورواد الأعمال الإماراتيين، من خلال دعم أبحاثهم التطبيقية وتنمية شركاتهم التكنولوجية الناشئة، والتي تهدف إلى تطوير مستقبلنا، وتوفير الحياة الكريمة لجميع أفراد المجتمع، وذلك ترجمة لأهدافه الاستراتيجية الرامية إلى خدمة الوطن، الذي يزدهر بجهود جيل إماراتي ذي موهبة وحلم كبير. كما يشرفنا أن نكون داعمين لمسيرة هذا الجيل المثابر في تحويل ابتكاراتهم وأبحاثهم العملية إلى مؤسسات تقنية رائدة».

مهارات المستقبل

ومن جهته، قال عبد العزيز الجزيري نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل: «إن الشراكة مع «صندوق الوطن» تأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة بتعزيز الشراكات الحكومية والخاصة لدعم المبادرات الوطنية الهادفة إلى دعم المواهب الإماراتية وتمكينها بمهارات المستقبل، وترسيخ ثقافة ريادة الأعمال، وتشجيع الشباب على تطبيق أفكارهم المبتكرة ومشاريعهم الطموحة، من خلال تأسيس شركات ناشئة توظف التكنولوجيا المتقدمة في تطوير منتجات وخدمات جديدة، تسهم بدعم القطاع الاقتصادي في الدولة».

وتتيح الشراكة لمنتسبي برنامج «حاضنات الجامعات» فرصة تحويل أفكارهم واختراعاتهم إلى شركات ناجحة في مختلف القطاعات الاقتصادية عبر برنامج «المبتكر الإماراتي»، الذي أطلقه صندوق الوطن لتمكين ودعم المبتكرين والمخترعين ورواد الأعمال الإماراتيين، من خلال التعاون مع مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع».

وسيتمكن المشاركون في برنامج «حاضنات الجامعات» من الاستفادة من منصة «باحث»، وهي أول منصة وطنية توفر فرص الدعم والتمويل والتعاون مع شبكات الأبحاث المحلية والعالمية، ومواكبة أحدث الاكتشافات في المجتمع العالمي والمحلي، بما يساعد في تحفيز الأفكار المبتكرة والتقنيات الجديدة والاختراعات، التي يمكن أن تتحول إلى شركات ناجحة.

انضمام

شهد برنامج حاضنات الجامعات منذ إطلاقه في أكتوبر 2019، انضمام 12 جامعة محلية ودولية ستعمل على تبني البرنامج وتطويره وإدراجه، ضمن مقرراتها الدراسية، وتوفير الدعم التوجيهي للطلاب والارتقاء بمستوى مهاراتهم التطبيقية، والتواصل مع الجهات الاستثمارية وحاضنات الأعمال لدعم أفكارهم ومشاريعهم. ويتيح البرنامج للطلاب فرصة الاستفادة من المرافق المتوفرة لدى الجامعات ومساحات العمل المشتركة والحاضنات الجامعية، إضافة إلى حزمة من الحوافز التشجيعية لبدء مشاريعهم المستقبلية.

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