الإمارات تستضيف اجتماع وزراء التعليم العالي لدول التعاون

المصدر: (دبي - البيان )

تستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الاجتماع الـ 20، للجنة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي في مجلس التعاون الخليجي، الذي يترأسه معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم. ويتضمن جدول أعمال الاجتماع، مناقشة العديد من القضايا المحورية التي تتصل بملف التعليم العالي، ومن أهمها البيان الختامي، وإعلان الرياض للدورة الـ 40 للمجلس الأعلى بدول مجلس التعاون، والذي عقد في الرياض في شهر ديسمبر 2019.

كما سيتم خلال الاجتماع الاطلاع على جهود وزارات التعليم العالي والبحث العلمي بدول المجلس في التصدي لجائحة فيروس كورونا، بالإضافة إلى مشروع الخطة الاستراتيجية للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، ودراسة التجربة التكاملية لدول مجلس التعاون في كل المجالات العلمية. وسيقوم الوزراء خلال الاجتماع بمناقشة الإطار العام لاستراتيجية الشبكة الخليجية لضمان جودة التعليم العالي، والتعاون الدولي بين مجلس التعاون والدول الشقيقة والصديقة في مجال التعليم العالي.

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