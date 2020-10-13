جامعة دبي تقدم منحاً لخط الدفاع الأول

المصدر: (دبي - البيان )

أطلقت جامعة دبي مبادرة جديدة وخاصة لتكريم العاملين في خط الدفاع الأول بالمستشفيات الحكومية في جميع أنحاء الإمارات.

وتهدف المبادرة إلى تقديم الدعم للأطباء والكوادر التمريضية العاملين في الخطوط الأمامية في المرحلة الراهنة، من خلال منحهم حسومات لأبنائهم وبناتهم من رسوم وتكاليف الدراسة في مرحلة البكالريوس بنسبة 60%، وبشرط المحافظة على معدل تراكمي 2.5، خلال سنوات الدراسة.

وتسعى الجامعة من خلال هذه المبادرة إلى تكريم العاملين الرئيسيين في قطاع الرعاية الصحية تقديراً لمساهماتهم المستمرة، لضمان حماية وسلامة سكان دولة الإمارات من مواطنين ومقيمين. ويمكن لأعضاء خط الدفاع الأول من أطباء وكوادر تمريضية المؤهلين للاستفادة من الميزات التي تقدمها هذه المبادرة التسجيل عبر إدارة القبول والتسجيل.

وقال الدكتور عيسى البستكي رئيس الجامعة: إن الكوادر الطبية أظهرت أعلى مستويات الرعاية والاهتمام للمرضى وأفراد المجتمع المصابين، مساهمون في إنقاذ حياة آلاف الأشخاص من مختلف الجنسيات، الأمر الذي عزز بدوره التكاتف والتلاحم المجتمعي.

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