باحثون من جامعة خليفة يطورون كمامة مضادة للفيروسات

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، أمس، عن قيام فريق بحثي من الجامعة بتطوير أول نموذج فعال لـ«نافا ماسك»، وهي كمامة جديدة مضادة للفيروسات وصديقة للبيئة تم تطويرها من مواد بيولوجية وألياف نانوية تمنحها خصائص مضادة للميكروبات ذات فعالية. وسجل الباحثون براءة اختراع عن المواد البيولوجية المستخدمة في تطوير الكمامة.

تنفس بسهولة

وتتيح «نافا ماسك» للأفراد إمكانية التنفس بسهولة وتوفر مجموعة من الخصائص المضادة للميكروبات، كما يمكن غسلها وإعادة استخدامها عدة مرات. وتوفر الكمامة أيضاً ميزة التخلص الآمن منها بعد الانتهاء من استخدامها، كونها تحظى بالقدرة على التحلل البيولوجي والتي تجعلها غير ضارة بالبيئة.

وشهد المشروع أيضاً جوانب من التعاون في مجالات البحوث والتطوير مع جامعة ساليرنو في إيطاليا.

خصائص

وقال الدكتور عارف سلطان الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي في جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا: «تعكس كمامة «نافا ماسك» ذات الخصائص البيولوجية جهود جامعة خليفة المتواصلة في محاولة التوصل إلى الحلول التي من شأنها أن تساهم في خدمة مجتمعاتنا بشكل مباشر، حيث قامت الجامعة بتمويل 14 مشروعاً بحثياً متصلاً بجهود مكافحة الجائحة، فيما يؤكد هذا الابتكار على جهودنا في مجال البحث والتطوير في المجالات التي تركز على القضايا المتعلقة بالمجتمع وبالتحديد مكافحة الجائحة. ويشرف على هذه الأبحاث خبراء بارزون من أعضاء الهيئة الأكاديمية بالاستعانة بالمختبرات الحديثة والمراكز البحثية المتطورة في الجامعة».

خبرة

ومن جهته، قال الدكتور فينسينزو لويا، رئيس جامعة ساليرنو بإيطاليا: «تتمتع جامعة ساليرنو بخبرة شاملة في مجال البحوث متعددة التخصصات على المستوى الدولي. وتؤكد جودة أبحاثنا الدولية وقدرتها على خدمة الاحتياجات الحقيقية للمجتمع على الاعتماد الذي تتمتع به جامعة ساليرنو في التصنيفات الأكاديمية المرموقة سنوياً.

وتعتبر كمامة «نافا ماسك» مثالاً عملياً آخر لفكرة البحث التي ولدت في المختبرات والقادرة على تقديم الدعم بدقة وسرعة للتحدي الكبير المرتبط بالفترة المعقدة التي نمر بها، والجمع بين الابتكار والاستدامة البيئية».

إشراف

وأشرف على المشروع، والذي تم إجراؤه في جامعة خليفة، كل من الدكتور شادي حسن، أستاذ مشارك ورئيس مركز الأغشية وتكنولوجيا المياه المتقدمة، والدكتور فيصل المرزوقي، أستاذ مساعد والأستاذ فوزي بنات، أستاذ ورئيس قسم الهندسة الكيميائية، والدكتور مصطفى مافوكاندي، باحث دكتوراه في الهندسة الكيميائية.

معايير

قال الدكتور شادي حسن: «إن الفريق البحثي قام بتطوير كمامة «نافا ماسك» في إطار الحاجة الماسة لكمامات وجه صديقة للبيئة لتكون بديلة لتلك المتوفرة في الوقت الحالي مع المحافظة على أفضل معايير السلامة وفعالية التنفس. وتم صنع الكمامة بانتقاء مواد تنقية قابلة للتحلل البيولوجي وفي الوقت نفسه قادرة على تزويد الفرد بالحماية اللازمة دون أن تسبب تهيجاً في الجلد، والأهم من ذلك أنها آمنة على البيئة. وتحظى الكمامة بألياف نانوية مرتبة بشكل عمودي يتراوح قطرها ما بين 100 إلى 600 نانومتر لتسمح للهواء بالمرور خلالها، وتمنع دخول الجسيمات الغريبة والبكتيريا والفيروسات بنسبة تتجاوز الـ 99%، كما يُتوقع منها أن تنافس العديد من الكمامات في الأسواق».

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