21 ألف طالب في مدارس الشارقة الخاصة يباشرون الدراسة بالنظام الهجين

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

باشر 21 ألفاً و231 طالباً وطالبة، دوامهم في مدارس الشارقة الخاصة بداية الأسبوع الجاري بالنظام الهجين، بنسبة 75 %. وثمنت نعيمة الزرعوني مدير مكتب الاتصال الحكومي في هيئة الشارقة للتعليم الخاص، جهود المدارس الخاصة في الإمارة، والتي عملت على توفير كافة الاشتراطات والإجراءات والتدابير الاحترازية، والتعاميم التي أرسلتها الهيئة إلى إدارات المدارس من خلال الدليل، والذي استعرض ضوابط سير العملية التعليمية داخل المدارس.

وأكد مديرو مدارس خاصة في الشارقة، أن الأسبوع الثالث من التعلم الهجين بنسبة 75 %، شهد حضوراً كثيفاً من الطلبة في كافة المراحل، حيث تفاعلوا منذ بدء العملية التعليمية داخل الصفوف الدراسية التي غابوا عنها شهوراً طويلة.

وذكرت شهرزاد عزت حوارمة مديرة مدرسة الاستقلال الخاصة في الشارقة، أنه تم استقبال الطلبة بعد فحص كافة الطلبة من سن الثانية عشرة، مبينة أن عدد الطلبة الدارسين بالمدرسة يبلغ 820 طالباً وطالبة. من جهته، أكد إبراهيم بركة مدير مدارس الشعلة الخاصة بالشارقة، أنه تم فحص كافة الطلبة ما فوق الثانية عشرة.

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