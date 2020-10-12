«جائزة حمدان العالمية الكبرى» تشيد بحصول الأمريكي آلتر على نوبل في الطب

المصدر: دبي - وام

أشادت جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية، بالفوز المستحق للبروفيسور الأمريكي هارفي جيه آلتر بجائزة نوبل لعام 2020 في علم وظائف الأعضاء، والحاصل على جائزة حمدان العالمية الكبرى في دورتها التاسعة 2015 - 2016.

وأوضحت الجائزة أن هذا الفوز يؤكد حرصها على تسليط الضوء على رواد العلم في العالم أجمع، والذين تحفل مسيرتهم بالإنجازات العلمية المثمرة. بهذه المناسبة نقل عبد الله بن سوقات، المدير التنفيذي لجائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية، تهاني سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة الصحة بدبي، للبروفيسور آلتر على فوزه، متمنياً له المزيد من النجاح والتوفيق.

وذكر الدكتور يوسف محمد عبد الرزاق، رئيس اللجنة العلمية للجائزة، أن البروفيسور آلتر هو ثاني فائز بجائزة حمدان العالمية الكبرى يحصل على جائزة نوبل بعد حصول البروفيسور روبرت ج. إدواردز الحائز جائزة حمدان العالمية الكبرى عام 2002 على جائزة نوبل في عام 2010.

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