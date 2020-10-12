هيئة آل مكتوم الخيرية توزع 50 جهاز حاسوب على طلاب مركز بلال بن رباح

المصدر: دبي - البيان

وزعت هيئة آل مكتوم الخيرية 50 جهاز حاسوب متنقل (لابتوب)، بمكرمة من حرم سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية راعي هيئة آل مكتوم الخيرية، الشيخة روضة بنت أحمد بن جمعة آل مكتوم على طلاب مركز بلال بن رباح لتحفيظ القرآن الكريم.

وقال محمد عبيد بن غنام الأمين العام لهيئة آل مكتوم الخيرية: إن هذه المكرمة الكريمة تأتي ضمن حملة «التعليم دون انقطاع»، لدعم الطلاب والطالبات من الأطفال والشباب من العائلات المتعففة لشراء أجهزة كمبيوتر أو أجهزة لوحية، لتمكينهم من الانضمام إلى أقرانهم في التعلم عن بعد، بشكل آمن من منازلهم.

وبين بن غنام أن روح التعاون هذه تعكس الإرادة والعزيمة، لتجاوز التحديات والعوائق والأزمات والأوبئة، وأن الارتقاء بالتعليم وتوفيره للجميع هدف سامٍ، ينبغي أن يدركه العالم.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز