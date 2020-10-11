جامعة عجمان تخصص مركزاً لفحص كورونا بتقنية الليزر

المصدر: عجمان – البيان

أطلقت جامعة عجمان مركزاً لفحص فيروس كوفيد 19 بتقنية الليزر (DPI) وذلك خدمةً لجميع منتسبي الجامعة، وذلك ضمن جهود جامعة عجمان المستمرة لتعزيز سلامة منتسبيها من طلبة وأكاديميين وإداريين.

وتم إطلاق المركز بالتنسيق مع شركة «طموح للرعاية الصحية» وبإشراف إدارة الخدمات الطبية بالجامعة بهدف التسهيل على أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية وطلبة الجامعة إجراء فحوص سريعة ومجانية للكشف عن فيروس كورونا، وبذلك تكون جامعة عجمان من أوائل الجامعات التي تقدم هذه الخدمة المتميزة لمنتسبيها داخل الحرم الجامعي لضمان راحتهم وسلامتهم.

وأكدت الدكتورة فضة جساس، مديرة الخدمات الطبية في الجامعة، أن الفحص يتم بسرعة فائقة لا تتعدى بضع دقائق، بما يساهم في سرعة الكشف عن الوباء، وسرعة الاطمئنان على صحة منتسبي الجامعة وذلك بالتزامن مع خطة القيادة الرشيدة لدولة الإمارات لتوفير كل الإمكانات والاحتياجات والتسهيلات للمواطنين والمقيمين من خلال إقامة مراكز فحص متقدمة ومتطورة للحصول على نتائج سريعة بهدف السيطرة على الوباء والمحافظة على صحة وسلامة الجميع، دون إغفال الأخذ بالإجراءات الوقائية والاحترازية دائماً.

جدير بالذكر أن الجامعة وبالتعاون مع شركة «طموح للرعاية الصحية» وسّعت المركز بإضافة أجهزة فحص جديدة لكي يتمكن المركز من تقديم خدماته لعدد أكبر من منتسبي الجامعة والمراجعين لعيادات كلية طب الأسنان.

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