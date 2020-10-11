426 جهاز حاسوب وزعت ضمن حملة «همة» على الطلبة المتعففين في عجمان

المصدر: عجمان - البيان

أعلنت دائرة عجمان الرقمية نجاح حملة «همة» التي انطلقت برعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، بهدف جمع الأجهزة اللوحية والحاسوبية لأبناء الأسر المتعففة في إمارة عجمان، حيث وصل عدد الأجهزة التي تم التبرع بها إلى 426 جهازاً، من 31 متبرعاً، ومنهم جهات محلية وشركات خاصة وأفراد.

وأكدت الشيخة آمنة بنت عمار النعيمي، أن مبادرة همة جاءت لتعزز القيم التي تربى عليها أبناء الإمارات، وتظهر أصالتهم ومشاعرهم النبيلة تجاه إخوانهم، مشيرةً إلى أن مد يد العون للآخرين هو مسؤولية الجميع وواجب إنساني ينبثق من رؤية قيادتنا الرشيدة في دولة الإمارات التي غرست في نفوسنا الخير تجاه الجميع، ولم تفرق في العطاء بين القريب والبعيد أو بين جنسية وأخرى.

وقالت عهود شهيل مدير عام دائرة عجمان الرقمية: نعلن اليوم نجاح مبادرة همة، التي جسدت معاني الخير والإنسانية، وعكست الصورة المشرقة للمجتمع، من خلال وقفته إلى جانب الأسر المتعففة في ظل الظروف التي مرت بها، وهذا ليس بغريب على دوائرنا ومؤسساتنا وأفراد مجتمعنا، حيث تعود هذا المجتمع الأصيل ترسيخ مبادئ الألفة والمحبة والخير في كافة الظروف والمناسبات.

وأضافت: فخورون بكافة الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات التي وقفت معنا خلال هذه الفترة، وفي مقدمتها شريكنا اللوجستي (هيئة النقل في إمارة عجمان)، ونؤكد أننا مستمرون في مسيرة الخير، التي ترسخ مبادئنا السامية، وقيمنا الأصيلة، وتضامننا مع كافة أبناء المجتمع.

من جانبها قالت لطيفة المطروشي مدير مشروع حملة همّة: عملنا على وضع خريطة طريق لإنجاح هذه الحملة، بالتعاون مع شريكنا اللوجستي (هيئة النقل) التي تولت مهمة تسلم الأجهزة من المتبرعين وتسليمها لعجمان الرقمية في ما بعد، كما أطلقنا موقع إلكتروني خاص بالحملة himma.ajman.ae، يتم من خلاله تعبئة الطلبات الخاصة بالتبرع، ومن ثم التواصل مع المتبرعين من قبل مندوب هيئة النقل لتسلم الجهاز في الوقت والمكان المناسب للمتبرع. وفتحنا أيضاً باب تسجيل الاحتياجات للراغبين في الحصول على أجهزة، بعد مصادقة مجلس العمل الخيري في عجمان على صحة البيانات.

وتابعت: «حرصنا على اتخاذ كافة الإجراءات التي تتماشى مع الظروف الراهنة قبل تسليم الأجهزة لوزارة التربية والتعليم، بما في ذلك عمليات التعقيم والتغليف ومسح البيانات وتحميل التطبيقات والبرامج التي يحتاجها الطالب بالنسبة للأجهزة المستعملة، وذلك بالتعاون مع Recycle Emirates».

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