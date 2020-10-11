ورش عمل لمحكّمي جائزة «حمدان التعليمية»

المصدر: (دبي - البيان)

نظمت مؤسسة «حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز» سلسة ورش عمل تدريبية لمحكمي جوائزها المحلية، بهدف تدريبهم على استخدام النظام الإلكتروني للتحكيم الخاص بالجائزة.

وتأتي ورش العمل في إطار سعي المؤسسة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية ودعم الشركاء الاستراتيجيين للمؤسسة، من أجل نجاح الدورة الثالثة والعشرين من جائزة المؤسسة، والارتقاء بنظم التحكيم الإلكترونية، التي تكفل تحقيق المزيد من المرونة وتعزيز النزاهة التحكيمية لكل المشاركين في كل فئات الجائزة.

وتم تنظيم ورش العمل خلال الفترة من 1 إلى 24 سبتمبر الماضي، عبر منصة ميكروسوفت تيمز. ومن جانبه أكّد الدكتور جمال المهيري نائب رئيس مجلس الأمناء الأمين العام لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز: «إن المؤسسة حريصة على الارتقاء بجوائزها من خلال مواكبة أحدث التقنيات المستخدمة في التحكيم، وهو ما يلبي توجهات المؤسسة نحو التحول الرقمي في مختلف عملياتها، وبما يدعم المشاركين في مختلف الفئات».

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