سلطان القاسمي يفتتح مؤتمر الخطة الاستراتيجية السنوي الثاني لجامعة الشارقة

المصدر: الشارقة - وام

أناب صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة، الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة بإلقاء كلمة سموه خلال افتتاح المؤتمر السنوي الثاني للخطة الاستراتيجية لجامعة الشارقة للترحيب بأعضاء هيئة التدريس الجدد.

ورحب صاحب السمو حاكم الشارقة في كلمة الافتتاح بالأساتذة الجدد الذين انضموا لأسرة الجامعة لهذا العام، متمنياً لهم النجاح في عملهم، راجياً الله العلي القدير أن يوفقهم ويمكنهم من أدائه على الصورة التي تسهم في تعزيز تقدم الجامعة وتعزيز مكانتها في الصفوف الأولى بين الجامعات النظيرة على المستوى المحلي والإقليمي وحتى العالمي.

وقال سموه: «لا يفوتنا أن نسجل جزيل الشكر والتقدير لجميع أعضاء مجلس الأمناء، وهيئات جامعة الشارقة التدريسية والإدارية والفنية على جهودهم ليس في ميادين التعليم والبحث العلمي التي قدموها وأبدعوا فيها خلال العام الأكاديمي الماضي، بل وعلى الجهود الاستثنائية المشرفة التي أبدعوا فيها أعمق وأوسع معاني الإبداع في تطويق خطر وباء فيروس كورونا من خلال اتباع أدق التدابير الاحترازية اللازمة في مواجهة هذا الخطر، لا سيما في اتباع نظامي التعلم والعمل عن بُعد، حيث سرعان ما كانوا مؤهلين للعمل بهما وعلى أحسن الصور والأبعاد والضوابط والمعايير، الأمر الذي مكّنهم وبكفاءة عالية من إبعاد خطر العدوى بهذا الفيروس عن أبنائنا وبناتنا طلبة الجامعة وتمكينهم من استئناف تلقيهم لعلومهم دون انقطاع أو تعطل مع الرجاء من الله العلي القدير التوفيق والنجاح لنا ولكم».

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