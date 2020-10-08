تمديد ربط رخصة المهن المدرسية مع الهوية إلى 18 الجاري

المصدر: دبي - البيان

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تمديد ربط نظام رخصة المهن المدرسية بالهوية الإماراتية للعاملين في الميدان التربوي لغاية 18 أكتوبر الجاري في خطوة تهدف من خلالها الوزارة إلى تسهيل عملية تسجيل المعلمين في الاختبارات التخصصية والمهنية، والتأكد من بيانات المسجلين للحصول على الرخصة التي يشتمل عليها نظام التراخيص المهنية، وكانت الوزارة قد دعت مطلع الشهر الماضي إدارات المدارس إلى تسهيل إتمام الربط من خلال تعيين منسقين يتولون إتمام إجراءات المعلمين بيسر وسهولة.

وبينت الوزارة أن إجراء الربط بين نظام رخصة المهن المدرسية والهوية الإماراتية يهدف على تسهيل عملية تسجيل المعلمين في نظام التراخيص المهنية، وسهولة الاتصال بهم لتأدية الاختبارات وفق الأوقات المحددة التي تضعها الوزارة، بما يسهم تالياً في حصول كوادر الميدان التربوي على رخصة المعلم بيسر وسهولة.

وجددت الوزارة التأكيد على أهمية حصول المعلمين والمعلمات على رخصة المعلم التي تعتبر شرطاً لممارسة مهنة التعليم نظراً لدورها في تطوير وتحسين مخرجات جودة التعليم، وتطوير كفاءات العاملين في القطاع التعليمي، استناداً إلى أفضل الممارسات العالمية، حيث تستهدف عملية الترخيص المهني كلاً من المعلمين، القيادات المدرسية والمهن المدرسية الأخرى على عدة مراحل مختلفة، ويعد اجتياز الاختبارات المخصصة لكل فئة ومعادلة أو تصديق المؤهلات العلمية أحد متطلبات الحصول على الرخصة المهنية المعتمدة.

كما أعلنت الوزارة عن مواعيد اختبارات رخصة المعلم خلال شهر أكتوبر الجاري، حيث سيتم عقد الاختبارات في تاريخ 10 و17 ومن الشهر الجاري، وتم إغلاق التسجيل لها، فيما حددت الوزارة تواريخ إجراء الاختبارات للشهر القادم، حيث ستعقد في 14 و28 نوفمبر.

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