رفع المساعدات الدراسية في «خيرية أم القيوين» إلى مليون و650 ألف درهم

المصدر: أم القيوين – عصام الدين عوض

وجّه الشيخ مروان بن راشد المعلا رئيس مجلس إدارة جمعية أم القيوين الخيرية برفع المساعدات الدراسية إلى مليون و650 ألف درهم، إضافة إلى دعم الطلبة من أصحاب الهمم المتعثرين من سداد الرسوم الدراسية في مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية بمبلغ 210,000 درهم.

جاء ذلك خلال عقد جمعية أم القيوين الخيرية اجتماعها الثالث برئاسة الشيخ مروان بن راشد المعلا - رئيس مجلس الإدارة - وكافة الأعضاء، وقام عيسى بولحيول مدير عام الجمعية بعرض التقرير المالي والإداري لعام 2020، والذي تضمن الزكاة الشهرية والكوبونات الغذائية الشهرية والمير الرمضاني والمساعدات العلاجية والكوبون العلاجي الشهري والمبالغ المقطوعة وصيانة المساكن وتوصيل التيار الكهربائي وتوفير الأجهزة الإلكترونية، ومشروع نقل طلاب الجامعات وكفالات الأيتام ومساعدات طلاب الجامعات الشهرية والزكاة السنوية (زكاة رمضان)، زكاة الفطر، إفطار صائم، سقيا الماء ومساعدات مراكز تحفيظ القرآن الكريم ومبادرات مجتمعية خيرية ومساعدات التبرع الهاتفي (العلاجي) ومساعدات الغارمين (الإيجارات والمديونيات)، حيث بلغ إجمالي المساعدات 7181168 درهماً، كما تم عرض المبادرات والحملات خلال جائحة «كورونا».

وفي ختام الاجتماع، تقدم الشيخ مروان بن راشد المعلا بالشكر والثناء للمحسنين والمؤسسات والجمعيات الخيرية التي تشاركنا الدعم لإنجاح هذه البرامج والمبادرات المجتمعية.

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