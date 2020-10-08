مجلس أمناء جامعة الفجيرة يناقش البرامج الدراسية الجديدة

المصدر: الفجيرة - البيان

ناقش مجلس أمناء جامعة الفجيرة برامج الجامعة الدراسية الجديدة، أبرزها إنشاء كلية للعلوم الصحية وقسم للتمريض، وذلك للارتقاء بالعملية التعليمية وإثراء عملية التعليم والبيئة البحثية وتوفير جميع التخصصات التي يتطلبها سوق العمل.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس أمناء جامعة الفجيرة عن بُعد عبر برنامج زووم الذي ترأسه سعيد بن محمد الرقباني، رئيس مجلس الأمناء، وحضور أعضاء مجلس الأمناء: معالي حميد القطامي، والدكتور سليمان الجاسم، وميرزا الصايغ، والأستاذ الدكتور محمد عبدالرحمن، والدكتور خالد الحمادي، وخليفة خميس الكعبي، وعبدالسلام الخلايلة، كما حضر الدكتور عبدالرحيم الأمين مدير جامعة الفجيرة بالإنابة.

واستهل سعيد بن محمد الرقباني الاجتماع بالترحيب بأعضاء مجلس الأمناء، مثنياً على جهودهم في تحقيق بيئة تعليمية فعالة عبر تطبيق المناهج الأكاديمية المعتمدة بما يرسخ من مكانة جامعة الفجيرة، كإحدى مؤسسات التعليم العالي المتميزة في دولة الإمارات.

وقال إن جامعة الفجيرة وضعت في خطتها الاستراتيجية مجموعة من الأهداف التي تسعى إلى تحقيق رسالة الجامعة، بدعم البحث العلمي، وتطوير مناهجها الأكاديمية، علاوةً على تطبيق البرامج الأكاديمية الجديدة في مرحلة البكالوريوس، تلبية لاحتياجات سوق العمل.

وتضمن جدول أعمال اجتماع مجلس الأمناء الاطلاع على التقرير الأكاديمي في الجامعة، واستعراض أبرز البرامج الدراسية الجديدة التي تحتوي على «بكالوريوس التمريض، بكالوريوس العلوم في الهندسة الكهربائية وبكالوريوس العلوم في هندسة البرمجيات»،

كما وافق مجلس الأمناء على المشاريع التطويرية في الجامعة كالتعليم الهجين ومشروع الحرم الجامعي الرقمي اللاورقي ومشروع شبكة عنكبوت وتجاوز تحديات وعقبات نظم التعلم التقليدية عبر التمكين التقني.

وفي الختام وجّه مجلس أمناء الجامعة ببذل مزيد من الجهد لزيادة فاعلية دور الجامعة في خدمة المجتمع بقطاعته المختلفة والعمل على مزيد من التعاون الأكاديمي مع الجامعات من خلال توقيع اتفاقيات التعاون مع الجامعات المحلية والعربية والدولية.

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